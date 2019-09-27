O şehir eşkıyası paketlendi!
Balıkesir'de polisin üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişinin adliyeye götürülürken başı öne eğildi.27 Eylül 2019 Cuma 18:47
Balıkesir'de bir hastanede kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet harekete geçti. Polislerin üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu görülen iki kişi gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.
Bu sırada kaydedilen görüntülerde; polise tehditler savuran kişinin başının öne eğildiği ve elleri kelepçeli bir şekilde yürüdüğü görüldü.
YORUM YAZ