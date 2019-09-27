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O şehir eşkıyası paketlendi!

Balıkesir'de polisin üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişinin adliyeye götürülürken başı öne eğildi.

27 Eylül 2019 Cuma 18:47
O şehir eşkıyası paketlendi!

Balıkesir'de bir hastanede kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet harekete geçti. Polislerin üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu görülen iki kişi gözaltına alınarak adliyeye götürüldü.

Bu sırada kaydedilen görüntülerde; polise tehditler savuran kişinin başının öne eğildiği ve elleri kelepçeli bir şekilde yürüdüğü görüldü.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 18:47
  1. Balıkesir
  2. emniyet
  3. şehir eşkıyası

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