O şehir eşkıyası paketlendi! Balıkesir'de polisin üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişinin adliyeye götürülürken başı öne eğildi.

Balıkesir'de bir hastanede kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet harekete geçti. Polislerin üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu görülen iki kişi gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. Bu sırada kaydedilen görüntülerde; polise tehditler savuran kişinin başının öne eğildiği ve elleri kelepçeli bir şekilde yürüdüğü görüldü.

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