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Medya O şarkıcı Nusret Gökçe'yi yerin dibine soktu: Kenar mahalleli...
Medya

O şarkıcı Nusret Gökçe'yi yerin dibine soktu: Kenar mahalleli...

Şarkıcı Tuğba Özerk, Nusret Gökçe'ye İzmir depremiyle ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özerk, "Yalandan 'telefon açın' diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:02:00 -
O şarkıcı Nusret Gökçe'yi yerin dibine soktu: Kenar mahalleli...

Şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nusret Gökçe'yi yerin dibine soktu. "Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" diyen Özerk, paylaşımını kısa sürede sildi.

Tuğba Özerk, Nusret Gökçe'nin İzmir depreminin ardından "İzmirli kardeşlerim 00.00'dan sonra beni arayın" diyerek telefon numarasını paylaşmasına tepki gösterdi.

"Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor"

Özerk, "Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen yanlış anlamasın kimse, bir hamburger 75 TL. Yalandan 'telefon açın' diyen kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor" ifadelerini kullandı.

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