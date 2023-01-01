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Yerel O saldırıyı DEAŞ üstlendi
Yerel

O saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'ın İsmailiye kentindeki saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 15:58:00 -
O saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'ın doğusundaki İsmailiye kentinde bir polis kontrol noktasına dün terör saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırganların es-Selam yerleşim bölgesinde kurulan polis kontrol noktasına 2 araçla geldiklerini, otomatik silah taşıyan 2 kişinin araçtan inerek polislere ateş açtığını belirtti. Saldırıda 3'ü polis, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği aktarıldı.

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