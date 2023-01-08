  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O rezil yarışma programının sunucusu Öykü Serter'in yıllar önceki videosu ortaya çıktı! Büyük skandal
Gündem

O rezil yarışma programının sunucusu Öykü Serter'in yıllar önceki videosu ortaya çıktı! Büyük skandal

"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" adlı rezil yarışma programının sunucusu Öykü Serter'in yıllar önce çektiği video ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 16:07:00 -
O rezil yarışma programının sunucusu Öykü Serter'in yıllar önceki videosu ortaya çıktı! Büyük skandal

"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" adlı rezil yarışma programının sunucusu Öykü Serter'in yıllar önce çektiği video ortaya çıktı. Serter videoda "Ben hayatımda izdivaç programı sunmadım bence önemli bir duruş" diyor. Videonun devamındaki sözleri daha da olay.

YouTube'da yayınlanan rezil yarışma programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programınıQn sunuculuğunu yapan Öykü Serter'in yıllar önce çektiği videodaki sözleri resmen başını yaktı. Oldukça büyük konuşan Serter'in şimdi izdivaç programı sunması "Para insana neler yaptırıyor" dedirtti. 

"Ben hayatımda izdivaç programı sunmadım"

Öykü Serter açtığı yayında şunları söyledi: "Ben hayatımda izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Elmayla armudu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum. Niye durdum mesela. İnsanlar izdivaçta cayır cayır para kazanırken, ben niye evimde oturdum acaba? Neden acaba? Bunun bir takdiri olmaz mı? Bence olmalı."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23