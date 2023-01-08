O rezil yarışma programının sunucusu Öykü Serter'in yıllar önceki videosu ortaya çıktı! Büyük skandal

"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" adlı rezil yarışma programının sunucusu Öykü Serter'in yıllar önce çektiği video ortaya çıktı. Serter videoda "Ben hayatımda izdivaç programı sunmadım bence önemli bir duruş" diyor. Videonun devamındaki sözleri daha da olay.

YouTube'da yayınlanan rezil yarışma programı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programınıQn sunuculuğunu yapan Öykü Serter'in yıllar önce çektiği videodaki sözleri resmen başını yaktı. Oldukça büyük konuşan Serter'in şimdi izdivaç programı sunması "Para insana neler yaptırıyor" dedirtti.

"Ben hayatımda izdivaç programı sunmadım"

Öykü Serter açtığı yayında şunları söyledi: "Ben hayatımda izdivaç programı sunmadım. Bence önemli bir duruş. Elmayla armudu ayırmak gereken bir nokta diye düşünüyorum. Niye durdum mesela. İnsanlar izdivaçta cayır cayır para kazanırken, ben niye evimde oturdum acaba? Neden acaba? Bunun bir takdiri olmaz mı? Bence olmalı."