O provokatör, ülkücü düşmanı çıktı Akşener destek vermişti

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli’nin resimlerinin bulunduğu provokatif etiketler sebebiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun ile telefonda görüşerek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Market raflarına “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketler basarak sosyal medya üzerinden provokasyon Akkoyun’un devlete katil dediği, YPG’yi Kürt grup olarak nitelediği, ülkücülere kin kustuğu ve Gezici vandallara destek verdiği paylaşımları ortaya çıktı.

ZİLLET SAHİP ÇIKTI

Meral Akşener de, “Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı” paylaşımıyla sahip çıkı. Provokatör Akkoyun’un ülkücülere hakaret edip, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’na “katil” dediği paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

REZİL PAYLAŞIMLAR

Bir paylaşımında, “Türkeş denen katili bile anarken, Gezi’de katledilenleri anmaktan geri durdunuz. Gezi’nin meşruluğunu sağcılar ile yaptığınız ittifaklara kurban ettiniz” diyen Akkoyun, şöyle devam ediyor: “Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldüğüne üzülüyorum. Maraş ve Sivas gibi katliamlardaki payı ve yaptıkları bir yana bugün yaşıyor olsaydı Cumhur İttifakı’na katılmış ve o ittifaka oy vermeyenleri terörist olmakla suçluyor olurdu. Keşke ölmeseydi de gerçek yüzünü görseydi herkes.” Bir başka paylaşımında ise, “Evet, Erdoğan karşısında tuvalet terliğine bile oy verebilirim. Çünkü tuvalet terlikleri ülkücü değil” diyen Mahir Akkoyun, İP’’e yüklenerek, “HDP dün tükürdüğünü bugün yalayanların yanına oturmaz zaten” diyerek terör örgütünün siyasi ayağına olan sevgisini gözler önüne sermiş.

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