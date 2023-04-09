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Gündem O provokatör, ülkücü düşmanı çıktı Akşener destek vermişti
Gündem

O provokatör, ülkücü düşmanı çıktı Akşener destek vermişti

Yeniakit Publisher
2023-04-09 10:15:00 -
O provokatör, ülkücü düşmanı çıktı Akşener destek vermişti

Bütün dünyayı etkisi altına alan enflasyonu görmezden gelerek, seçim öncesi etiket oyunlarıyla algıya soyunan Mahir Akkoyun adlı provokatörün HDP/PKK yanlısı, Gezi sevdalısı ve ülkücü düşmanı paylaşımları ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli’nin resimlerinin bulunduğu provokatif etiketler sebebiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun ile telefonda görüşerek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Market raflarına “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketler basarak sosyal medya üzerinden provokasyon Akkoyun’un devlete katil dediği, YPG’yi Kürt grup olarak nitelediği, ülkücülere kin kustuğu ve Gezici vandallara destek verdiği paylaşımları ortaya çıktı.

ZİLLET SAHİP ÇIKTI

Meral Akşener de, “Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı” paylaşımıyla sahip çıkı. Provokatör Akkoyun’un ülkücülere hakaret edip, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu’na “katil” dediği paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

REZİL PAYLAŞIMLAR

Bir paylaşımında, “Türkeş denen katili bile anarken, Gezi’de katledilenleri anmaktan geri durdunuz. Gezi’nin meşruluğunu sağcılar ile yaptığınız ittifaklara kurban ettiniz” diyen Akkoyun, şöyle devam ediyor: “Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldüğüne üzülüyorum. Maraş ve Sivas gibi katliamlardaki payı ve yaptıkları bir yana bugün yaşıyor olsaydı Cumhur İttifakı’na katılmış ve o ittifaka oy vermeyenleri terörist olmakla suçluyor olurdu. Keşke ölmeseydi de gerçek yüzünü görseydi herkes.” Bir başka paylaşımında ise, “Evet, Erdoğan karşısında tuvalet terliğine bile oy verebilirim. Çünkü tuvalet terlikleri ülkücü değil” diyen Mahir Akkoyun, İP’’e yüklenerek, “HDP dün tükürdüğünü bugün yalayanların yanına oturmaz zaten” diyerek terör örgütünün siyasi ayağına olan sevgisini gözler önüne sermiş.
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Yorumlar

recep

Meral ablamda sahip çıktıysa mr. fethullah hocasının beslemesidir. Ünlü düşünür demişti ya " Tükürüğe acırım billahi tükürsem yüzüne". Bunlar tükürüğü çoktan geçtiler. Edeb ya hû

Bozkurt

Biz hep ne dedik bu Bozkurt numarası yapan çakallara kanmayın , bundan sonra Fırat Çakıroğlunun katileri ile iş tutan bu çakal sürüsünün maskesi düşmüş, niyeti ve amaçları anlaşılmıştır. 14 Mayıs’t milletten iyi bir Osmanlı tokadı geliyor şovmen çakma Asena’ya.
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