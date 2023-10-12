O polisler açığa alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla ilgili dokuz polisin açığa alındığını söyledi.
İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya İçişleri Bakanı Yerlikaya; "(Ayhan Bora Kaplan operasyonu) Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Yerlikaya, medya temsilcileriyle buluşmasında terör, uyuşturucu, organize suçlarla mücadele ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, yapılan son çalışmaları anlattı, operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Polisler açığa alındı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 9 polisin açığa alındığını söyledi.
Bakan Yerlikaya, "Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur. Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız." dedi.
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Organize suç örgütleriyle mücadele
Organize suç örgütleriyle mücadelenin de aralıksız süreceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinden, sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonlarını düzenlemeye devam ediyoruz." dedi.
Bakan Yerlikaya, son 20 gün içinde 2 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi çetenin çökertildiğini söyledi.
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