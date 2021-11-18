'O pisliği nasıl temizleriz' zirvesi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener arasında dün gerçekleşen ve kamuoyuna "ekonomi zirvesi" olarak lanse edilen görüşmenin perde arkasını yazdı. Sürpriz buluşmanın gündem maddelerinden birinin de "Lütfü Türkkan" meselesi olduğunu belirten Selvi, "Lütfü Türkkan olayından sonra Erdoğan, Akşener’i hedef almaya başladı. Kılıçdaroğlu, Akşener’e moral ve motivasyon desteği verdi. Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelince Millet İttifakı liderleri de görüşerek, dayanışma mesajı verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan’ın peşini bırakmayacağı belli. Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilecek. Önümüzdeki hafta Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçilmesi bekleniyor. Bu arada CHP ile İYİ Parti de “güç birliği” yapma kararı aldı. Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i ziyaretindeki gündem maddelerinden biri de Lütfü Türkkan konusuydu" ifadelerini kullandı.