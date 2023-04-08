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Siyaset O partiden, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş’a flaş teklif
Siyaset

O partiden, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş’a flaş teklif

Yeniakit Publisher
2023-04-08 10:28:00 -
O partiden, Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş’a flaş teklif

CHP amigosu gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin, BTP lideri Hüseyin Baş’a 'Trabzon ikinci sıradan milletvekilliği adaylığı teklif ettiğini' yazdı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'nin Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) lideri Hüseyin Baş’a Trabzon ikinci sıradan milletvekilliği adaylığı teklif ettiğini yazdı.

Saymaz, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş’a Trabzon ikinci sırayı teklif etti. BTP teklifi reddetti. BTP, bu durumda işbirliğinden çekilebilir ve pusulada kendi amblemi ve adaylarıyla yer alabilir."

 
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Yorumlar

Gültekin

Hüseyin Baş, bu teklifi, kabul etmiş olsaydı, babasının kemikleri sızlardı, neden İsmail Saymaz kim? CHP genel başkanı mı? insanla nasıl dalga geçiyorlar.
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