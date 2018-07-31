O papazın arkasında Evangelistler var

ABD’nin, Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit edecek kadar önemsediği İzmir Diriliş Kilisesi Papazı Andrew Craig Brunson’un, Evangelist mezhebine bağlı olduğu ortaya çıktı. “Tanrıyı kıyamete zorlamak” gibi sapkın dini inançları olan Evangelistlerin, Türk topraklarından 1819 yılından beri faaliyet yürüttükleri, Anadolu topraklarını, “Tanrının toprakları” olarak gördüğü ve bu nedenle Hristiyanlaştırılması ya da Türklerin elinden alınması için çalışmalar yürüttükleri bildirildi. Kirli emellerinin gerçekleşmesinin önünde en büyük engeli Türkiye olarak gören Evangelistlerin, FETÖ ve PKK başta olmak üzere birçok terör örgütüyle iş birliği yaptığı belirlendi. Müslümanlar için büyük önem arzeden Kudüs’ün, İsrail’e peşkeş çekilmesinde en büyük etkenin Evangelistler olduğu kaydedildi.

TÜRK TOPRAKLARINA FİTNE TOHUMU EKİYORLAR

Türkiye ile ABD arasında büyük gerilime sebep olan ve ABD tarafının yaptırım tehditleri savuracak kadar önem verdiği Rahip Brunson’un, Evangelist mezhebine bağlı olması, Türkiye’deki sapkın yapılanmaları bir kez daha gündeme getirdi. Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve askeri casusluk suçlaması bulunması, gözleri Evangelistlerin faaliyetlerine çevirdi. 1819 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Evangelistler, Osmanlı döneminde çıkan etnik ayaklanmaların fitilini ateşledi. Osmanlı topraklarında belli bölgelerde açtıkları kolejlerde, Arap, Ermeni ve Bulgar ırkçılığı fikrini yaygınlaştıran Evangelistler, hedeflerinde başarıya da ulaştı.

“TANRIYI KIYAMETE ZORLUYORLAR”

‘Tanrıyı kıyamete zorlamak’ gibi sapkın bir inanca sahip olan Evangelistler, birçok kanlı saldırıların düzenlenmesinin de fikir babalığını yapıyor. Türkiye’de FETÖ ve PKK ile içli-dışlı olan Evangelistler, İslam ülkelerinde de kanlı terör saldırıları düzenleyen örgütlere destek veriyor. Din adamı kisvesiyle her türlü iğrenç faaliyete imza atan Evangelistler, toplumsal hayatı dinamitlemenin yapı taşlarını örüyor. “Tanrı’yı bir an önce kıyamete zorlamak” için sürekli olarak kaos çıkarmaya çabalayan Evangelistler, Ortadoğu coğrafyasını kana buluyor.

KUDÜS’TE EVANGELİST PARMAĞI!

Tahrif edilmiş İncil ve Tevrat’tan beslenen siyasi bir hareket olan Evangelizm, Kudüs’ün, İsrail’e peşkeş çekilmesinde de büyük pay sahibi. “Tanrının kıyamete zorlanması” için Siyonistlerle el ele veren Evangelistler, Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kudüs’ü, terör devleti İsrail’in başkenti yapmak için olağanüstü gayret gösterdi. Bu sayede bölge bir ateş topuna döndü.

HRİSTİYAN SİYONİSTLER

Siyonist Yahudilerle kanlı bir ortaklıkları bulunan Evangelistlere, “Hristiyan Siyonistler” deniyor. Dünya üzerinde büyük kaoslar çıkartarak, “beklenen kurtarıcının geleceği” inancını taşıyan Evangelistler, Yahudileri “sapkınlar” olarak görseler de, onlara işbirliği yapmaktan çekinmiyor.