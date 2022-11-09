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Gündem O oyuncu da 'domuz'cu çıktı!
Gündem

O oyuncu da 'domuz'cu çıktı!

Pizza yaptığı anları paylaşan eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın, domuz etiyle pizza yaptığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 22:21:00 -
O oyuncu da 'domuz'cu çıktı!

Bir döneme damga vuran ‘Doktorlar’ dizisinde ‘Ela’ karakterini oynayan ancak uzun süredir ekranlardan uzak kalan eski oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İş adamı İzzet Özilhan'la çalkantılı bir evliliği olan Yasemin Özilhan, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Marka olay oldu

Eski oyuncu, son olarak pizza yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Pizza yaptığı anları paylaşan Özilhan’ın kullandığı marka dikkat çekti.

"Domuz etli pizza" paylaşımına tepki geldi 

Domuz eti ürünleri satan markanın paketini paylaşımda gören Yasemin Özilhan’ın takipçileri, domuz etli paylaşıma tepki gösterdi.

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