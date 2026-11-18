Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 18 Kasım’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Ankara-Niğde Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 13.11.2026-20.11.2026 tarihlerinde İncek yolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara istikameti sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanacaktır.

Mersin-Çeşmeli Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 03.11.206 tarihi itibariyle üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak verilmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ankara Çevre Otoyolunun 8-11.km.leri arası (İç Daire) İncek Kavşağı-Dodurga Kavşağı Arası Eskişehir istikameti üstyapı onarımı nedeniyle 09.11.2026-20.11.2026 tarihlerinde trafiğe kapatılacak olup çalışmalar süresince ulaşım Samsun (Dış Daire) istikametinden çift yönlü (2 gidiş 2 geliş) ve kontrollü olarak sağlanacaktır.

Kınalı-Malkara yolunun 53-55.km.leri arasında 16.11.2026 tarihinden itibaren alt geçit ayak imalatı çalışmaları yürütülecektir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

Konya-Karapınar yolunun 10-11.km.leri arası Karapınar Giriş Kavşağında 01.11.206 tarihinden itibaren sağ platformda ayrılım ve katılım şeritlerinin yapımı nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Düzce-Zonguldak İl Sn.-Zonguldak yolunun 67-68.km.leri arasında 16.11.2026 tarihinde meydana gelen taş düşmesi sebebiyle bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Ereğli istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır.

Balıkesir-Kepsut yolunun 3-8.km.leri arasında 06.11.206 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tuzluca-Iğdır yolunun 23-25.km.leri arasında 03.11 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

Kelkit- Erzincan il sınır yolunun 67-69.km.leri arasında 13.11.206 tarihinden itibaren SANSA 1-2-3 köprülerinin bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Erzincan istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Hopa-Borçka yolunun 5.km.sinde bulunan Cankurtaran Tünellerinin bölünüş yolun Hopa-Borçka yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektromekanik sistemleri montaj çalışması nedeniyle 17.11.2026 tarihinden itibaren çalışmanın devamı müddetince 07:00-18:00 saatleri aralığında tüneller trafiğe kapatılacak olup ulaşım Cankurtaran geçidinden servis yolu şeklinde sağlanacaktır.