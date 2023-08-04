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Otomotiv O otomobil üreticisi 92 bin aracı geri çağırıyor! İşte sorunlu modeller
Otomotiv

O otomobil üreticisi 92 bin aracı geri çağırıyor! İşte sorunlu modeller

Yeniakit Publisher
2023-08-04 09:37:00 -
O otomobil üreticisi 92 bin aracı geri çağırıyor! İşte sorunlu modeller

Güney Koreli otomobil devi Hyundai Motor ve Kia, yangın ihtimaline karşı ABD'deki 92 bin aracı geri çağırıyor. Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye ediyor.

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırıyor.

Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.

Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti.

Bu, son yıllarda Hyundai ve Kia araçlarının yangınla ilgili geri çağırma serisinin en sonuncusu.

En son geri çağırmayla ilgili olarak Kia, altı "termal olay" raporu olduğunu ancak herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını söyledi.
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KAZA YOK TEDBİR VAR

Hyundai, dört benzer raporu olduğunu ve sorun nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm kaydetmediğini söyledi.

Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini söyledi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Sahiplerine, geri çağırma onarımı tamamlanana kadar binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye edilir" dedi.

Hyundai şu araçlarını geri çağırdı:

2023 Elantra
2023 Kona
2023 Sonatı
2023 Tucson
2023-2024 Çit

Kia ise şu araçları geri çağırdı:

2023 Ruhu
2023 spor
2023-2024 Seltolar

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