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O öğrencilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde açtıkları skandal pankart sonrası tutuklanan öğrencilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler ifadelerinde “Amacımız hakaret değildi. Pişmanız” dediler.

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
O öğrencilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

ODTÜ’te 7 Temmuz’daki mezuniyet töreninde 3 öğrenci, daha önce bir mizah dergisinden yayınlanan karikatürü pankarta basarak taşıdı. Pankartta yer alan karikatürün Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 öğrenci ve karikatür bulunan pankartı basan kırtasiyeci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

4’Ü TUTUKLANDI 

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler önceki gün tutuklanma talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sorguları dün sabaha karşı tamamlandı. Hakimlik, ODTÜ’lü öğrenciler B.A, D.C.Y, F.E.D ve Ö.K’yı “delillerin tamamının toplanmadığı, şüphelilerin yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandığı, bu hususun kaçma şüphesine ilişkin somut olgu olarak kabulünün gerektiği, bu haliyle somut dosyada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verirken, kırtasiye sahibi Ş.D’yi serbest bıraktı. 

ÇOK PİŞMAN VE ÜZGÜNÜZ 

Öğrenciler hakimlik sorgusunda söz konusu pankartı mizah amaçlı hazırladıklarını anlattı. F.E.D ifadesinde söz konusu pankartı arkadaşları B.K ve D.C.Y ile birlikte hazırladıklarını anlatarak, “Biz yanlış olduğunu bilerek yapmadık. Olaydan dolayı çok pişman ve üzgünüz. Bundan dolayı özür dileriz. Mizahtan başka bir amacımız ve düşüncemiz yoktu. Bizi yönlendiren olmadı. Bizim pankartımız Ö.K’nın bir bağlantısı yoktur. İçimizden sadece onun arabası olduğu için arabasına koydu. Afişi üçümüz taşıdık” dedi. 
 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
  1. Ankara
  2. ODTÜ
  3. Pankart

YORUM YAZ

  • Pınar Pınar 2 sa önce
    Mizah yapmak istemişler! odtü yu kazanmışsın onun mizah mi hakaret mi olduğunu anlayamamışsın zekâ yasin o okula uygun değil bence serbest bıraksınlar ama üniversite diplomalarını iptal etsinler.Demekki doğruyu yanlışı öğrenmek için bir 4 sene daha okumaları lazım.
  • HsnHsn5 sa önce
    özellikle ö.k ye dikkat etmek lazım anlaşılan bu işn arkasındaki ağababaları ile olan bağlantıyı bu ö.k yapıyordur. inşallah caydırıcı bir ceza alırlar
  • Osman ÖzkanOsman Özkan4 sa önce
    cumhurbaşkanımıza ve ona oy veren milyonlarca seçmene gözlerini kırpmadan hiç korkmadan ve çekinmeden hakaret etme curetinde bulunan bu şerefsizlerin cezaları 26 milyon kere muebbed hapıstir.nedenine gelince bu bedenlerini ve beyinlerini bu ülkeyi yıkmak kardeşi kardeşe vurdurmak iç savaş çıkartmak devlet başkanımızı ve ona oy verenlere muhalif seçmenlerce sataşma tahrık etme malzemeleri temin ve yataklık etme suçları kesin olduğundan bu şerefsizler en ağır cezayı hak etmişlerdir.
  • nepçannepçan5 sa önce
    ... BUNLARI
  • Pınar Pınar 2 sa önce
    Mizah yapmak istemişler! odtü yu kazanmışsın onun mizah mi hakaret mi olduğunu anlayamamışsın zekâ yasin o okula uygun değil bence serbest bıraksınlar ama üniversite diplomalarını iptal etsinler.Demekki doğruyu yanlışı öğrenmek için bir 4 sene daha okumaları lazım.
  • kayıkayı5 sa önce
    pişmansınız üzgünsünüz vede mizah öylemii.bizde inandık.adam olamadıktan sonra değil odtü lü 40 üniversite bitirseniz ne yazar.size ön ayak olan hocalarındaaaaa sizindeee.sizin gibilerindeeeee.
  • yvz58yvz584 sa önce
    Biz yanlış olduğunu bilerek yapmadık diyorlar süper zekalar demek ki doğruyla yanlışı daha ayırt edemiyorlar bu mezunlar
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