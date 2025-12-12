O müzeden 600’ün üzerinde tarihi eser çalındı!
İngiltere’de bir müzedeki koleksiyondan 600’den fazla eser çalındı.
İngiltere’de, ülke ile eski Britanya İmparatorluğu üyeleri arasındaki ilişkileri belgeleyen bir müzedeki koleksiyondan 600’den fazla eser çalındı.
Olay, Bristol Müzesi’nde meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen dört kişilik bir grup, binaya girerek Britanya İmparatorluğu ve Milletler Topluluğu koleksiyonuna ait 600’den fazla eseri yanlarına aldı.
Polis, çalınan parçaların “yüksek değere sahip” olduğunu belirtti ve güvenlik kameralarına yansıyan kişilerin tespiti için halktan yardım istedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.