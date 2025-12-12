  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Avrupa O müzeden 600’ün üzerinde tarihi eser çalındı!
Avrupa

O müzeden 600’ün üzerinde tarihi eser çalındı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O müzeden 600’ün üzerinde tarihi eser çalındı!

İngiltere’de bir müzedeki koleksiyondan 600’den fazla eser çalındı.

İngiltere’de, ülke ile eski Britanya İmparatorluğu üyeleri arasındaki ilişkileri belgeleyen bir müzedeki koleksiyondan 600’den fazla eser çalındı.

Olay, Bristol Müzesi’nde meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen dört kişilik bir grup, binaya girerek Britanya İmparatorluğu ve Milletler Topluluğu koleksiyonuna ait 600’den fazla eseri yanlarına aldı.

Polis, çalınan parçaların “yüksek değere sahip” olduğunu belirtti ve güvenlik kameralarına yansıyan kişilerin tespiti için halktan yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?
Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?

Gündem

Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?

İstanbul’da hırsızlık zincirinin perde arkası ortaya çıktı!
İstanbul’da hırsızlık zincirinin perde arkası ortaya çıktı!

Yerel

İstanbul’da hırsızlık zincirinin perde arkası ortaya çıktı!

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'
'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Aktüel

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23