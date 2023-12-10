O Musa İsrail’i bitirecek

Siyonist terör devleti İsrail, 7 Ekim’de başlattığı insanlık dışı saldırılarda Gazze’de 8 bine yakını çocuk olmak üzere 18 bini aşkın masum sivili katletti. Siyonist terör devletinin özellikle hastaneleri ve okulları bombalayarak çocukları hedef alması tüm dünyada infiale neden olurken, akıllara Hz. Musa kıssasını getirdi. Rüyâsında Beyt-i Makdis’ten bir ateşin çıkıp, Kıptîlerin evlerini yaktığını, ancak İsrâîloğulları’na bir zarar vermediğini gören Firavun, rüyâyı tâbir ettirmiş, “Benî İsrâîl’den bir çocuk çıkacak ve senin saltanatını yıkacak!” denilince İsrailoğullarından doğan bütün erkek çocukları öldürme emrini vermişti. Firavun, Hazret-i Mûsâ’yı bulup öldürebilmek maksadıyla rivâyete göre binlerce mâsum erkek çocuğunu katletmişti. Cenâb-ı Hakk ise Hazret-i Mûsâ’yı baş düşmanının sarayında onun evlatlığı olarak yetiştirmiş, O da, bir gün Firavun’u, tahtı ve saltanatıyla birlikte yerle yeksân etmişti. İşte acımadan çocukları öldüren İsrail ve başındaki bebek katili Binyamin Netanyahu’nun sonunun da firavun ile benzer olacağı belirtiliyor.

İSRAİL’İN FİRAVUNU ABD

Filistin’de yaşanan soykırımı Akit’e değerlendiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, şunları dile getirdi: “Bir asırdır Filistin’de akan her damla kanda, dökülen her gözyaşında en büyük suçlu ABD ve Batılı müttefikleridir. Soykırıma destek için İngiltere’yle birlikte uçak gemilerini, savaş uçaklarını gönderen de ABD. Gazze’deki soykırıma yol açan, insani ateşkes tasarılarını, barış çağrılarını veto eden de ABD. Gazze’de yaşanan soykırımda kullanılan silahları veren de ABD. Medya tekeliyle mazlumun sesini kısan, zalimin propagandasını yapan, soykırımı gizlemek için medya gücünü seferber eden de ABD. Sadece savaş uçaklarıyla değil, açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla katledilen Gazze ve Filistin Halkıyla dayanışmamızı ve kardeşliğimizi göstermek, mazlumların sesi olmak için alanlardayız. Bu zulüm son bulana kadar da Filistinli kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz.

SOYKIRIMDAN YARGILANACAK!

Buradan dünyanın neresinde olursa olsun vicdanı kara bağlamamış insan şeref ve onuruna sahip, tüm insanlara bir çağrı yapıyorum: Gün zalim Firavun’un katliamlarına karşı çıkma günüdür. Nemrudlaşan Siyonist Netenyahu’nun yaktığı ateşi söndürme günüdür. Dünyanın ‘5’ten büyük’ olduğunu gösterme günüdür. Gün mazlumu zalim, zalimi mazlum gösteren, ikiyüzlü bu tiranlık sistemine karşı insanlık onuruna sarılma günüdür. Katil İsrail ve işbirlikçileri unutmasın ki: Tarihin tozlu sayfalarında lanetle anılacaklar. Neonazilerle aynı satıra yazacak. Yediğiniz helvadan putlarla kurduğunuz ikiyüzlü tiranlığınız yerle bir olacak. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız! Soykırım suçundan yargılanacaksınız. Yıkılacaksınız! Bu hesap burada kapanmaz, zelil olacaksınız. Mazlumun ahı sonunuz olacak. Siyonist İsrail yenilecek, insanlık kazanacak.”

ALLAH’A GÜCÜN YETMEZ

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Özçelik de, şunları anlattı: “Asırlar da geçse firavunlar ve orduları başvurduğu yöntem aynıdır. Firavun, Hz. Musa’yla yüzleşmemek için İsrail oğullarından yüzlerce masum çocuğu öldürmüştür. Ama yine de Allah’ın kudretine engel olamadı. Öyle ki Firavun Hz. Musa’yı eliyle ve sarayında büyüttü. Bunun yanı sıra çocukların kanı masumdur. Masum kanının intikamı çok yakında alınacak ve kıyamete ertelenmeyecektir inşallah. İşin ilginç tarafı Firavun tarafından çocuklarını kurban veren İsrailoğulları, bugün Gazze’de masum çocukları vahşice katledebilmektedir. Melun olan bu kavim geçmişte ders almadığı görülmektedir. Allah hiçbir toplumu Musa’sız bırakmamıştır ve bırakmayacaktır. Zira sünnettüllah prensibi gereği zulüm devam edemez. Dünya tarihinde çocukların katli üzerine ittifak eden herhangi bir medeniyet yoktur. Maalesef Batı Medeniyeti Gazze’de öldürülen masum çocukları görmezlikten gelip İsrail çetesine destek vermeye devam etmektedir. İsrail çetesi maşeri vicdanda mahkum edilmiştir. Maşeri vicdanda mahkum olan bir devletin veya medeniyetin devam etmesi mümkün değildir. Aynı zamanda Gazze, iki milyon insanın iki milyara galip geldiği ve iki milyon insanın iki milyar insanın onurunu koruduğu yerdir.”



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