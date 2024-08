O, mazlumların fedaisiydi! Mustafa Ağabeyimizi rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Hak ve hakikate adadığı ahir ömrünün 48 senesini İslam davasını yüceltmek için siyaset ve medya sahasında mücadeleyle geçiren merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, vefatının ikinci yıldönümünde rahmetle ve dualarla anılıyor. Yakın tarihte dik duruşun simgesi olan Akit Medya Grubunu adeta mazlum ve mağdur Müslümanlara vakfeden Mustafa ağabey, inancından dolayı nerede sıkıntıya düşmüş bir mü’min varsa imdadına koşar, sesinin ülke sathında duyulmasını sağlardı.

Küçük bir nalbur dükkânında birkaç inanmış adamla kurduğu Cuma dergisi ve Akit gazetesiyle medya camiasında adeta direniş kalesi oluşturan Mustafa ağabey; cuntacılara, sermayedarlara, siyasi hokkabazlara, militan hukukçulara, beşli çetelere eyvallah etmedi. ‘Gelene hocam gidene paşam’ demeyen ve her türlü vesayetin karşısında yer alan Mustafa Karahasanoğlu, Müslümanların hamisi, mazlumların fedaisiydi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Başpınar köyünde1948 yılında dünyaya gözlerini açan Mustafa Karahasanoğlu, ailesinin gurbet yolculuğu ile birlikte 1950 yılında 2 yaşındayken İstanbul’a geldi. İlkokulu Kabataş Namık Kemal İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Fındıklı Ortaokulu’nda, lise tahsilini Maçka Sanat Lisesi’nde tamamlayan Karahasanoğlu, 1974’te Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Milli Görüş’ün efsane lideri merhum Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından Mustafa Karahasanoğlu; Müslümanlara yönelik topyekün mücadeleye girişilen 28 Şubat sürecinde uyduruk gerekçelerle gözaltına alınmış, gizli servisler tarafından bizzat makam odasında ölümle tehdit edilmiş, idaresindeki Akit’e panzerlerle baskınlar düzenlenmiş ancak hiçbirisine boyun eğmeyerek davasından zerre taviz vermeden dik duruşunu sürdürmüştü. Küçük bir nalbur dükkanında kurulan Akit gazetesini adeta vesayet odaklarına karşı bir direniş kalesi haline getiren Mustafa ağabey; cuntacılara, sermayedarlara, siyasi hokkabazlara, militan hukukçulara, beşli çetelere eyvallah etmedi, gelene hocam gidene paşam demedi. Gazetenin mâli açıdan sıkıntıya düştüğü en zorlu günlerinde dahi faizli reklamları elinin tersiyle iten, ‘önce helal kazanç’ diyerek bütün mesai arkadaşlarına helal rızkın önemini öğreten, Allah için öfkelenen, Allah için muhabbet kuran, en zor anında dahi sükunet ve hakkaniyet ölçüsüyle hareket eden Mustafa ağabey, 1988’den beri Cuma dergisi ve Akit gazetesinde vazife alıp Türkiye’ye hizmet eden çok sayıda kıymetli ismi yetiştirdi. Haftanın 7 günü mesai yapan, haftalık ve yıllık izin kullanmayan Karahasanoğlu ağabey sıhhati el verdiği müddetçe Hak dava için hep çalıştı, çabaladı. Mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan büyük dava ve aksiyon adamı, 13 Ağustos 2022’de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Karahasanoğlu, Edirnekapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor. Vefatının sene-i devriyesinde ailesi, çalışma arkadaşları ve meslektaşları Karahasanoğlu’nu anlattı.

VERDİĞİ MÜCADELE TAKDİRE ŞAYANDIR

Merhum Mustafa Karahasanoğlu’nu anlatan kardeşi ve Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, “Ağabeyimin vefatının ikincisene-i devriyesinde onu rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Mustafa abim, ideallerini hayata hâkim kılmak için mücadele veren bir insandı. Hiçbir zaman maddi kaygılar gütmeden, makam ve mevki ihtirası olmadan gerçek manada gazetecilik yapan ve bu mesleğe önem vererek çok bedel ödeyen bir kişiydi. Her şart ve koşulda azimli olmayı bizlere öğretti. Bu cihetiyle de birçok insanın gönlünde taht kurmayı başarmış ve binlerce kez dua almıştır. Özelikle vesayet dönemlerinde despotlara, cuntacılara, emperyalistlerin yerli işbirlikçilerine karşı verdirdiği mücadele takdire şayandır. Bugün ülkemizde başta inanç özgürlüğü olmak üzere Kur’an Kurslarının serbestliği, başörtü yasağının kalkması, İmam-Hatip okullarının çoğalması ve kat sayı yasağının kaldırılması Mustafa Bey’in önderliğindeki Akit Medyanın ısrarlı, inanç ve inatla yaptığı yayınların etkisi gözardı edilemez. Ayrıca yüzlerce gazetecinin yetişmesine vesile olan Akit Medya adeta bir okul olma hüviyetine yine Karahasanoğlu’nun gayretli çalışmaları sayesinde kavuşmuştur. Bizler de Mustafa Bey’in medyada başlatmış olduğu bu kutlu yürüyüşü daha iyi yerlere taşımak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha ömrünün önemli bir bölümünü Hak ve hakikati hayata hâkim kılma mücadelesi içinde tamamlayan Mustafa Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali İhsan Karahasanoğlu: Ağabeyim, ‘inanıyorsanız üstünsünüz’ ilkesiyle dindar gazetecilerin başarabileceğini gösterdi.

BABAM TAM BİR BABAYDI

Mustafa Bey’in oğlu İbrahim Karahasanoğlu ise şunları kaydetti: “Benim babam diğer medya patronları gibi değildi. Rahmetli Erbakan zamanında babama ‘Mikro Mustafa’ derlermiş. Her şeyi yapardı. Birkaç işi bir arada götürebilirdi. Personelle ilgilenmeyi severdi. Birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarını anlayabilen iyi bir iletişimi vardı. Basit bir şey söyleyeyim, eğer akşam araç kalmamış ise çalışanlarını kendi arabasıyla evlerine bırakırdı. ‘Ben İcra Kurulu Başkanıyım, şunu yapmam, bunu yapmam’ demez, her şeyi kendisi yapardı. Babam, babalığını da tam yapardı. Evde de bu kadar yoğunluğuna rağmen elinden geldiğince bize vakit ayıran, aileye çok önem veren birisiydi. Her oturduğumuzda ondan yeni bir şey öğrenirdik. Sadece evde değil dışarıda da tecrübesini paylaşmaya çalışırdı. Nasihat verir, kıssalar anlatırdı. Babamla dedemin mezarlığına giderdik. İşte ben sürekli geliyorum babamın yanına sizde benimkine gelecek misiniz acaba derdi.”

MAZLUMLARIN FEDAİSİYDİ

Mustafa Bey’in dostu ve Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay ise şunları söyledi: “Mustafa Bey, ‘nerede vazife varsa ben oraya giderim’ derdi. Ben dedim ki ‘arkadaş senin buradaki hizmetin bana göre gazetedeki hizmetinden daha büyük olur’ dedim. O, buradaki evi barkı toparladı Ankara’ya geldi. Teşkilat başkan yardımcılığı dedim ama benim başkan yardımcımdı. Ben teşkilat başkanıydım. Mustafa Bey’in başarısını dergide, gazetede tek başına değil üç kardeşin çok ahenkli bir şekilde çalışmasından kaynaklanıyor. Ailece fedai adamlar. Babadan beri İslam’, konuda çok sıkı bir yapıları var.”

ONU, HAYATINA İMRENEREK ANIYORUZ

Yeni Akit Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ramazan Fatih Uğurlu, “Mustafa Beyle tam 50 yıllık bir dostluğumuz oldu. Bunun son 20 yılında da dünürüm oldu. Onu anlar derseniz, adaletli, som altın gibi kalbi, daima doğruyu söyleyen dili, mütebessim çehresi, sımsıkı, helal haram ölçüleriyle donanmış, bu hususta da asla taviz vermeyen, neredeyse 24 saat çalışarak bir medya devi kurdu. O üstada Necip Fazıl’ın ‘kim var’ dediğinde sağına soluna bakmadan ortaya atılan diye tarif ettiği, son zamanlarda konuşan insanın Bab-ı Ali’de tecessüm etmiş hali idi. Zırhlı araçlarla gazetesi kurşunlandığında ve 312 General tarafından linçe tabi tutulduğunda da aynı tevekkülle ve kararlılıkla mücadelesine devam ediyordu. Çünkü o sırtını dayadığı yerin büyüklüğüne inanıyordu. Yol arkadaşı, iman şairi Mehmet Akif’ti. Allah’a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol’.Bugün o’nu bir mektep gibi medyaya eleman yetilştiren akit’te rahmetle anıyoruz.”

AKLI HEP DAVASINDAYDI

Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Alan: “Mustafa Bey, hem çınarımız, hem rehberimiz, hem hocamız hem de ağabeyimizdi. Bugün medyamızda önemli pozisyonlara gelmiş, yerli ve milli gazetecilerimizin geçmişine bir bakın. Mutlaka Akit’le yollarının kesiştiğini, Mustafa Beyden ders aldıklarını, onun rahle-i tedrisatından geçtiklerini göreceksiniz. Özellikle cuntacıların, milli irade karşıtlarının egemen olduğu 28 Şubat sürecinde korkmayan, bize de korkmamız gerektiğini öğütleyen, en sert manşetlerle millet karşıtlarına had bildiren önemli bir kılavuzdu. Yiğit bir adamdı. Dava adamıydı. Aksiyon adamıydı. İslam’a adadığı ömrünü, ümmetin selameti için mücadeleyle geçirdi. Hastanede ziyaretine gittiğimde söylediği son söz, “Murat adam yetiştirin, dava adamı yetiştirin, Türkiye’yi bugüne getirdik ama bugünden geri döndürmemek lazım. Bu sebeple adam yetiştirin” demişti. Hasta yatağında, 40 derece ateşle aklınıza gelen bu mu olur? Dava adamıysanız olur. Şuur sahibiyseniz o dert ve sıkıntı içinde bile gelir işte. Mekânı cennet, makamı ali olsun.”

ADAM YETİŞTİRMEYE ÖNEM VERİRDİ

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Maden, “Mustafa abi ile bizim beraberliğimiz 1979’da başladı. Öncelikle patronumuzdu ama hem abimiz hem arkadaşımız hem dostumuz hem de hocamızdı. Mesleğimizi ondan öğrendik. En önem verdiği şey adam yetiştirmekti. Her fırsatta ‘adam, adam, adam’ derdi. ‘Her işin en önemli tarafı onu yapacak olan adamdır’ derdi. Yetiştirdiği her elemanın gittiği yerde kendisini hissettirebilecek, ‘Mustafa Karahasanoğlu mektebinde yetişmiş’ dedirttirebilecek seviyede olmasına gayret etti. Bunda da başarılı oldu. Birçok adamın yetişmesine vesile oldu. Allah razı olsun. En son hastanedeyken kendisini ziyaret ettiğimizde orada da ‘en önemli mesele adam yetiştirmektir. Adam, adam, adam bunu unutmayın’ dedi. Son görüşmemiz ve son lafı da buydu. Ondan sonra bir daha kendisiyle görüşmek, konuşmak nasip olmadı. Kendisini çok özlüyoruz, unutamıyoruz. Onun yeri dolmaz. Yetiştirdiği arkadaşlarımız İnşallah onun çizgisini sürdürmeye devam edecekler. İnşallah kurduğu müesseseler de onun çizdiği istikamette devam ederler. Allah kendisine rahmet eylesin.”

BİZE DİK DURMAYI ÖĞRETTİ

Akit’in Yayın Kurulu Üyesi ve Karikatüristi Kemal Güler, “Rahmetli Mustafa Ağabey, Türkiye'nin son yarım asrında sosyal ve siyasal serencamında bir akıncı ruhuyla pozisyon alıp ülkemizin önündeki engellerin kalkması, inananların bireysel yaşamdan, özgürlük alanlarına kadar birçok sorunların giderilmesi noktasında hep en önde olmuştur. O, bu yolda dimdik, korkusuzca yürümenin nasıl olması gerektiğini bizlere gösterdi. Her zaman “hareket” halindeydi ve tabir-i caizse bir “delikanlı” gibi davası için kanı kaynardı. Müslümanların kimlik hakkını arayan, haykıran bir hareket ve düşünce insanıydı. Hakları gasp edilmiş, inancı hor görülmüş, kendi yurdunda garip Anadolu insanının yılmaz savunucusuydu. Hayatını bu doğrultuda dimdik ve boyun eğmeden, tavizsiz yaşamıştı. Postal seslerinden herkesin çil yavrusu gibi dağıldığı o en zorba günlerde bile Hakk’ı üstün tutmuş, inananların yanında oluğunu deklare ettiği yayın çizgisinden santim şaşmamıştı. 40 yıla yakın bir dost, bir ağabey, bir patron olarak süren birlikteliğimizde dilinden düşürmediği Efendimiz’in “İki günü denk olan ziyandadır” hadis-i şerifini kendisine rehber edinerek, hiç ayırım yapmadan bütün ümmetin derdiyle dertlenirdi. Mustafa Ağabey’ime Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin inşaallah.”

ONUN ÖLÇÜSÜ KUR’AN’DI

Yeni Akit Yazıişleri Müdürü Şafak Bozkurt: “Rahmetli Mustafa Ağabeyimi ‘dâvâsına âşık bir mücadele adamı’ olarak tanıdım. Onun ölçüsü Kur’an idi. Bir nalbur dükkanında temellerini attığı akit medya grubu, kurulduğu günden bu yana mazlumların ve Müslümanların sesi oldu. Hakk ve hakikat yolunda doğru bildiğini gür sesle haykırmaktan hiç çekinmedi. Rahmetli Mustafa Ağabeyimiz bizlere özel yaşantımızda olsun, iş hayatımızda olsun ölçü olarak daima, ‘Bizler Müslümanlara karşı müşfik, kafirlere ve zalimlere karşı şedit olacağız’ derdi. İslamlaşmış bir akıl, Kur’an ve sünnetin rehberliğinde bir hayat sürdürmemiz ağabeyimizin bizlere vasiyetiydi. Hararetli geçen yayın kurulu toplantılarında ölçüyü şaşıracak olursam, ‘Evladım’ diye başlar, ya Kur’an’dan bir ayet ya da bir kıssadan ibretlik bir cevap verir, gönül sarayını yıkmadan bilgeliğiyle ölçüyü hatırlatırdı. Her zaman dualarımızda olan, her toplantımızda kendisini özlemle, rahmetle andığımız Mustafa ağabeyimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı Cennet olsun inşallah.”

ÜMMETİN YÜKÜ OMUZLARINDAYDI

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürümüz Zekeriya Say: “Mustafa Bey ile ilk karşılaşmamız, 14 Şubat 2004'te oldu. Akit ailesinin bir ferdi olmadan önce yaptığımız görüşmede, tevazusu, sevecenliği ve tavsiyeleri ile dünyanın en iyi patronuyla çalışacağımı bana hissettirdi. Sonrasında, Mustafa Bey’i tanıdıkça, aslında cüssesinden çok daha büyük olduğunu anladım. Sadece bir medya kuruluşunun değil, tüm ümmetin yükünü üstlendiğini gördüm. Bir yandan Akit’e yönelik saldırılar karşısında cansiperane bir mücadele verirken, diğer yandan kâh Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen başörtüsüne özgürlük eylemlerine katılıyor, kah İsrail Başkonsolosluğu önünde ‘Kahrolsun İsrail’ sloganları atıyordu. Yüz binlerce liralık reklamları sırf İslami değerlere aykırı olduğu için elinin tersi ile itiyor, merhum Osman Yüksel Serdengeçti’nin ifadesiyle, “ilana ilan-ı aşk’ etmiyordu. Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmiyor, gazeteciliği bir intikam ve itibar suikastı aracı olarak değil, Müslümanların kendini ifade etmeleri ve savunmaları için bulunmaz bir nimet olarak ifade özetliyordu. Bugün bizler Mustafa Bey hakkında bir şeyler söylemeye çalışsak da kelimeler kifayetsiz kalıyor. Keşke rahmetli Hasan Karakaya hayatta olsaydı da Mustafa Bey’in nasıl bir dava ve mücahede adamı olduğunu o anlatsaydı. He ikisinin de mekânları cennet olsun.”

TAVİZSİZ BİR MÜSLÜMANDI

Akit’in emektarlarından Nahit Top, “Mustafa beyi 1977 yılında tanıdım. Tavizsiz bir Müslüman, iyi bir patron, iyi bir arkadaştı. İslami çizgiden hiç sapmayan, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan samimi bir dava adamıydı. Zorluklar karşısında yılmayan, problemlere pratik çözümler bulan bir yapısı vardı. Vakit ve Akit gazetelerinde onunla çalışma bahtiyarlığına erdim. Çok ağır sınavlardan geçtiğinde yanındaydım. İnancını eğip bükmeden savundu. İnandığı gibi yaşadı. Adam gibi adamdı. 28 Şubat sürecinde hep dik durdu. “Bellendiniz Paşa" diye manşet atacak kadar cesurdu. Dünya menfaati için hiç kimseye boyun eğmedi. Sırat-ı müstakim üzere de hayata veda etti. Rabbim rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.”

SÖYLENECEK İYİ SÖZLERİN HADDİ HESABI YOK

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Mustafa Karahasanoğlu ağabeyle yüz yüze ilk karşılaşmamız 1980’de, Milli Gazete ile beraber Genel Müdürlüğü’nü yürütmekte olduğu Yeni Devir gazetesinde işe başladığımda oldu. Aksaray’da çalıştırdığı nalbur dükkanında zaman zaman arkadaşlarla ziyaretine gider sohbet ederdik. 1990’da Cuma Dergisi’ni çıkarmaya başladığında görüşmelerimiz biraz daha sıklaştı. Derken 1993’te Akit yayın hayatına başladı. Akit’i çıkarmadan önce yaptığımız bir görüşmede beni kadrosunda görmek istediğini söylemiş, ben de ‘ağabey, lütfen bu teklif aramızda kalsın ve bana dokunmadığın gibi Milli Gazete’den kimseye de dokunma’ demiştim. Rahmetli Ahmet Kekeç dışında bu arzumu da yerine getirmişti. Vefatının ikinci senesinde Mustafa ağabey için söylenebilecek iyi sözlerin haddi hesabı yok. MSP Genel Merkezi’ndeki görevi sonrası başına geçtiği Milli Gazete’de, özellikle de bizim kesimden bu işi bilenlerin az olduğu bir dönemde yaptıkları hakikaten unutulamaz. Cuma Dergisi ve sık sık isim değiştirmek zorunda kalan Akit’le yaptığı hizmetler de keza. Öncelikle bir dava insanıydı ve bütün çalışmaları da davasının başarıya ulaşmasına yönelikti. Cenab-ı Hakk’tan Mustafa Ağabey’e gani rahmetler diliyor ve kendisine benzer isimlerin yetişmesi açısından bir fidelik olan Akit Medya Grubu’na da nice başarılı yıllar diliyorum.”

GERİDE BÜYÜK BOŞLUK BIRAKTI

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, “Rahmetli Mustafa Karahasanoğlu ağabey ile 1989’da tanıştık. O zaman Cuma Dergisi yayın hayatına başlamak üzereydi. Cuma dergisinde ilk muhabir olarak, daha sonra İstihbarat Şefi olarak görev aldık. Birebir çok yakın çalıştık. Bir dava adamı, aksiyon adamı, imam dolu kalbiyle cehdeden bir mücahit, büyük bir adamıydı. Rahmetlinin en önemli özelliklerinden biri hiçbir zaman zorluklar karşısında yılmayan, geri adım atmayan, komplekse girmeyen, inanların hakkını savunmak için bedel ödemeyi göze alan, baskılar karşısında çekinmeyen mücadeleci bir yapısı vardı. Ve etrafına sürekli olarak moral verirdi. Akit Medya Grubu en zor zamanlarda hep mazlumların sığınağı olmuştur. O da hesap kitap yapmadan, hiçbir maddi karşılık beklemeden onlara destek vermiştir. Maalesef bu mücadeleyi verirken aynı çizgideki medya grupları tarafından çoğu kez yalnız bırakılmıştır. Mustafa Karahasanoğlu ağabey çok kısıtlı imkânlarla ve gazetenin bütün çalışanlarıyla gece gündüz birlikte çalışarak büyük bir özveriyle mücadele ederdi. Lider şahsiyetiyle, arkasında hiçbir sermaye ve lobi desteği olmadan, gayretiyle ve okuyucularının desteğiyle akit’i önemli bir yere taşıdı. Yeni Osman Yüksel Serdengeçtiler, Necip Fazıl Kısakürekler yetişmediği gibi Mustafa Karahasanoğlu gibi insanlar da artık kolay kolay yetişmiyor. Bu isimler gittiğinde arkada büyük boşluk bırakıyorlar. Rahmetli Mustafa Karahasanoğlu da rahmeti Rahman’a kavuşunca medyada büyük bir boşluk bıraktı. Benden çok büyük etkileri vardır. Rabbim razı olsun. Mekânı cennet olsun. Kendisini özlemle yad ediyoruz.”