'O korumam değil ziyaretçi' Sen ziyaretçilerini televizyonda mı ağırlıyorsun Cemal?

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Gazeteci Latif Şimşek'i cinayet sabıkalısı olduğu ortaya çıkan koruması ile darbeden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yanındaki kişinin koruması olduğunu inkar etti.

Gaddarca gazeteci darbeden Cemal Enginyurt, Twitter hesabından kamuoyuna açıklama başlığı ile imzalı bir yazı paylaştı. DP'li Enginyurt, "Gösterdiğim sert tepkiden dolayı, verilen reklam arasında meydana gelen ve hiçbir şekilde onaylamadığım olaylar, şahsımı, Demokrat Parti camiasını ve kamuoyunu rahatsız etmiştir." dedi.

Saldırganlığına bahane sundu!

Cemal Enginyurt, saldırganlığına bahane olarak şunu öne sürdü: Bu vesile ile ifade etmek isterim ki, siyasi sıfat ve sorumluluklarımıza denk katılımcıların bulunmadığı TV programlarına katılmam en büyük hatam olmuştur.

Latif Şimşek'e saldıran ikinci kişinin koruması olduğunu inkar eden Enginyurt, "Kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmak için şahsımla illiyet bağı kurdurulmaya çalışılan ne resmi ne de gayri resmi bir korumam bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda özür dileyen Enginyurt, açıklamasını şöyle tamamladı:

Bu istenmeyen görüntüler nedeniyle, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olarak, Türk Milletinden, kamuoyundan ve mesleğini layıkıyla yerine getiren Basın camiasından özür diliyorum.

Cemal Enginyurt, kamuoyuna açıklama başlığı ile yaptığı paylaşımından önce, koruması olduğunu yine inkar ederek, "Kavgaya karışan kişi, danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır." demişti.