O kokonadan skandal çıkış! İşleri güçleri ahlaksızlık

Gençlerin inançlı ve ahlaklı yetiştirilmesini istemeyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, yine iffetsizliği savundu.

Başörtüsünün anayasal güvenceye kavuşturulmasına bile tahammül edemeyen Kalkandelen, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

"6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kaldırılsın diyorlar.

Buna neden olarak kullandıkları gerekçeleri şöyle sıralıyorlar:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması”...

“Süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi”...

“Kadının fıtratına uygun çalışması”...

“Evlilik dışı ilişkilerin ve nikâhsız birlikteliklerin suç olması”...

Bununa birlikte karma eğitimin zorunlu olmamasını istiyorlar. Ona gerekçe olarak da “gençlerin inançlı, ahlaklı yetiştirilmesini” gösteriyorlar. Doğrudan şeriat gelsin demekten farkı olmayan bu vaatlere seçim beyannamesinde açıkça yer veren siyasal parti, Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR!

“Anadilde eğitim hakkını teminat altına alan yeni bir sivil anayasa” vaadinde bulundukları beyannamede, “başörtüsünün ve tesettürün anayasal güvenceye kavuşturulması” hedefi de yazıyor.

Ayrıca bu partinin programında, “medreselerin zorunlu eğitim programına sokulması” gibi talepler bulunuyor. (...)"