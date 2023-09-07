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Yerel O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Suriyeli Yasin’in feci sonu…
Yerel

O kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Suriyeli Yasin’in feci sonu…

Yeniakit Publisher
2023-09-07 07:22:00 -

Osmaniye’de meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu Suriyeli Yasin Eyyup'ün (38) hayatını kaybettiği trafik kazasına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpışma sonrasında kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrularak Eyyup'a çarptığı, kaldırıma çıkarak durduğu, otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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