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Ekonomi O kampanyanın şartları belli oldu! Başvuranların faturasını devlet ödeyecek!
Ekonomi

O kampanyanın şartları belli oldu! Başvuranların faturasını devlet ödeyecek!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 17:09:00 -
O kampanyanın şartları belli oldu! Başvuranların faturasını devlet ödeyecek!

Elektrik tüketim desteği, doğal gaz desteğinin ardından vatandaşlar arasında büyük ilgi görmeye başladı. Devletin sağladığı destekle vatandaşların elektrik faturalarını devlet ödeyecek. 81 ilde geçerli olan bu düzenlemenin şartları belirlendi.

Elektrik tüketim desteği, doğal gaz desteğinin ardından vatandaşlar arasında büyük ilgi görmeye başladı. Devletin sağladığı destekle vatandaşların elektrik faturalarını devlet ödeyecek. 81 ilde geçerli olan bu düzenlemenin şartları belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz desteğinin yeni düzenlemesiyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini açıkladı. Bu desteğin ardından Elektrik Tüketim Desteği'ne ilgi arttı.
Sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler bu desteğe başvurabilecek. Aile desteğine yönelik yapılan başvurular da artık bu kapsam altında değerlendirilecek. Yardımlar hak sahiplerine aylık olarak yapılmakta.
Devlet, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik desteği sağlıyor ancak herkesin bu destekten faydalanması mümkün değil.

Peki, kimler devletten elektrik yardımını alabilir? Yardım almak isteyenler için başvuru süreci nasıl işliyor ve hangi şartlar gerekiyor?

Elektrik Tüketim Desteği'ne e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde başvuruda bulunulabiliyor. Bu süreçte, T.C. kimlik numarası ve şifreyle e-Devlet'e giriş yaparak "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasında istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.Kronik hastalıkları olanlar, Elektrik Tüketim Desteği'ne başvurmak için bağlı oldukları bölgenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunabilir. Başvuruların onaylanması durumunda ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Söz konusu destek programından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen kriterlere uyan kişiler faydalanabiliyor. Bu destekten faydalanmak isteyenler için belirtilen başlıca kriterler arasında şunlar yer alıyor

Düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY),
Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı) ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler.
Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık olarak yapılıyor ve program kapsamında;1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,
3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,
5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek veriliyor.
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Başvuru yapacak kişilerin, hak sahibi olduklarını belgelemek üzere Kimlik Kartı ve elektrik faturasıyla PTT şubesine gitmeleri yeterli oluyor.

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