  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin'den mobil taksi uygulamasına darbe! Kişisel verileri toplama kurallarını ihlal etti
Taliban’dan yeni açıklama: Ülkenin yüzde 85’i kontrolümüzde
Pakistanlı İslam alimi Mufti Taki Osmani'ye suikast girişimi
İkiyüzlü AB’den Kıbrıs açıklaması: İki devletli çözümü kabul etmeyeceğiz!
Gündem O istikamete giden otobüsteki 37 kişi izolasyona alındı!
Gündem

O istikamete giden otobüsteki 37 kişi izolasyona alındı!

İstanbul'dan otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yolcu karantinaya alınırken, otobüsteki şoför ve muavin ile toplam 37 kişi de izolasyona alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 00:15:00 -
O istikamete giden otobüsteki 37 kişi izolasyona alındı!

İstanbul'dan Sinop'a otobüsle gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine otobüsteki 37 kişi izolasyona alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü, yolcuda tespit edilen virüsün 'Delta Plus Varyantı' olmadığını açıkladı.İstanbul'dan otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen bir yolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.Yolcu karantinaya alınırken, otobüsteki şoför ve muavin ile toplam 37 kişi de izolasyona alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada bir yolcunun PCR testinin pozitif tespit edildiğini belirtildi.

Açıklamada, "Filyasyon ekiplerimiz kişiye ulaşmış, alınan bilgiler çerçevesinde vatandaşımızın seyahat hikayesi olduğu öğrenilmiştir. Aynı vasıta ile seyahat ettiği tespit edilen kişiler belirlenerek izolasyona alınmıştır. Söz konusu vatandaşımızda tespit edilen virüs Delta Plus Varyantı değildir" denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay