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Medya O isimden akıllara durgunluk veren iddia! Avrupa'dan gönderilen yardım peynirleri, Nişantaşı'nda...
Medya

O isimden akıllara durgunluk veren iddia! Avrupa'dan gönderilen yardım peynirleri, Nişantaşı'nda...

"Bir deprem sonrası, Avrupa'dan gönderilen yardım peynirlerinin Nişantaşı'nda lüks şarküterilerde satıldığını gözlerimle görmüştüm" ifadelerini kullanan Engin Ardıç, şimdi de yağmalanan marketlere şahit olunduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 13:05:00 -
O isimden akıllara durgunluk veren iddia! Avrupa'dan gönderilen yardım peynirleri, Nişantaşı'nda...

"Bir deprem sonrası, Avrupa'dan gönderilen yardım peynirlerinin Nişantaşı'nda lüks şarküterilerde satıldığını gözlerimle görmüştüm" ifadelerini kullanan Engin Ardıç, şimdi de yağmalanan marketlere şahit olunduğunu belirtti. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Bir deprem sonrası, Avrupa'dan gönderilen yardım peynirlerinin Nişantaşı'nda lüks şarküterilerde satıldığını gözlerimle görmüştüm.

Yirmi dört yıl önceki depremde de, cesetlerin parmaklarındaki yüzükleri çalanları gördük. Taa Karadeniz'den kalkıp Marmara'ya gelmişlerdi...

Şimdi de yağmalanan market!

Bunu Amerika'da zenciler yaparlardı, elektrik kesilince.

Hadi yiyeceği, suyu anladık diyelim, herif büyük ekran televizyonu sırtına vurmuş götürüyor!

Dilerim devrilir de altında kalır. (...)"

 

 

 

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