O isimden acil çağrı: Hemen bunun yapılması gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Sipahi, deprem bölgesinde bazı hastanelerin yıkıldığını ya da ciddi hasar aldığını belirterek, "Bunların çoğu 1999 Körfez depreminden sonra, yani yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar" hatırlatması yaptı. "Türkiye gibi deprem riski fazla olan ülkelerde yeni yapılmış hiçbir binanın hasar bile görmemesi gerekirken yıkılması denetimlerin eksik yapıldığını gösteriyor" diyen Sipahi, "Bu krizden hemen sonra Türkiye’deki yapı stoğunun tekrar gözden geçirilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.