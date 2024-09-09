O isim zirveyi kaptırdı! İşte en popüler isimler!

Türkiye'de kız ve erkek çocuklarına en sık ve en nadir verilen isimler belli oldu.

Yeni verilerle birlikte ailelerin hangi isimlere yöneldiği ise dikkat çekiyor.

YUSUF ZİRVEYİ KAPTIRDI

Geçtiğimiz yıllarda en çok seçilen erkek isimlerinden biri Yusuf'tu. Yusuf ismi bu yıl zirveyi kaptırdı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl bitimiyle, Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 22 milyon 206 bin 34'ü çocuk olarak belirlendi.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEKTE VAR

2022 yılı verilerinde ise yalnızca 1 bebeğe verilen isimler belirlendi.

Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti. 2023 yılında ise son yıllarda bebeklere en çok verilen 30 isim paylaşıldı.

2023 yılı için erkek çocuklara verilen isimlerin başında sırayla Alparslan, Yusuf, Göktuğ, Ömer Asaf ve Miraç yer aldı.

EN POPÜLER İSİMLER

Genellikle en popüler erkek ismi Yusuf olsa da bu yılki verileri tahmin edenler yanıldı.

Bu yıl en popüler erkek ismi Alparslan oldu, kızlarda ise ilk sırada Zeynep var.

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 366'sın Alparslan, 6 bin 303'üne Yusuf, 5 bin 72'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

KIZLARDA ASEL POPÜLER

Kız bebeklerinde ise Asel 8 bin 114 bebeğe verildi. Zeynep 7 bin 614 kız çocuğuna, Defne 6 bin 895'ine, Zümra Kadın 5 bin 382'sine verildi.

En sık verilen 5inci kız bebek ismi Asya ise 5 bin 224 bebeğe verildi.

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi. 2023 yılı için bu bilgi paylaşılmadı.