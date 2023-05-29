O isim, "Hiç şüpheniz olmasın" diyerek duyurdu! Erdoğan bunu yapacak

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Babaoğlu, "En başından beri 'Durmak yok, yola devam' diyerek, seçmeniyle el ele yürüdü Erdoğan... Yani bugünkü seçim sonucunun bir 'devam' niteliği taşıdığı çok açık. Lakin aynı zamanda yepyeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Hiç şüpheniz olmasın, 'yol' en baştan, bir kez daha inşa edilecek... 'Türkiye Yüzyılı' deyimi bunu anlatıyor. Bu sadece bir 'kalkınma' hamlesinden ibaret değildir. Besbelli ki... Bu yol artık ülkemizin 'mana' arayışının da yoludur" dedi.