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Medya O isim, "Hiç şüpheniz olmasın" diyerek duyurdu! Erdoğan bunu yapacak
Medya

O isim, "Hiç şüpheniz olmasın" diyerek duyurdu! Erdoğan bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:44:00 -
O isim, "Hiç şüpheniz olmasın" diyerek duyurdu! Erdoğan bunu yapacak

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Babaoğlu, "En başından beri 'Durmak yok, yola devam' diyerek, seçmeniyle el ele yürüdü Erdoğan... Yani bugünkü seçim sonucunun bir 'devam' niteliği taşıdığı çok açık. Lakin aynı zamanda yepyeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Hiç şüpheniz olmasın, 'yol' en baştan, bir kez daha inşa edilecek... 'Türkiye Yüzyılı' deyimi bunu anlatıyor. Bu sadece bir 'kalkınma' hamlesinden ibaret değildir. Besbelli ki... Bu yol artık ülkemizin 'mana' arayışının da yoludur" dedi. 

 

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Yorumlar

Demir

AK PARTİDEKİ kendi cocuklarını yiyen vampirleri TEMİZLEMELİ

secimler ve öğrendiklerimiz

bu secimler cok güzel oldu kim neci gizli kapaklı ne varsa ortaya cıktı artık cumhur ittifakı ona göre hareket eder acıdıkca acınası hale düşmeyin hele fetö pkk sakın acımayın
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