O isim Eren Bülbül mü? Alpay Özalan Umut Oran’ın kuyruğuna bastı

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Paralel yapının Twitter faresi Fuatavni ile direkt mesaj yoluyla görüşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yönelik suikast planı yapan CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Halkın hür iradesiyle seçilen hükümeti devirmek için 2013 yılında ağaç bahanesiyle başlatılan Gezi Parkı kalkışmasında ölen Berkin Elvan'ın doğum gününü kutlayan Oran, "İyi ki doğdun Berkin. Kim ne derse desin, hangi troll senin karşına başka bir çocuğu koyarsa koysun sen hep 15 yaşında tertemiz bir çocuk olarak bu milletin vicdanında yer bulacaksın" ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan kuyruğuna bastı!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tepki çeken tweetin sahibi CHP'nin vekil artığı Umut Oran'ın kuyruğuna bastı.

Özalan şu ifadeleri kullandı:

CHP'li Umut Oran'ın paylaşımı... 'Başka bir çocuk' dediğin şehit Eren Bülbül mü? Yaptığın algıya yazıklar olsun!

