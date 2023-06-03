O isim de doğruladı! Nagehan Alçı ve Kübra Par’la ilgili şok karar

Gazeteci Ertuğrul Özkök, 5 gündür köşe yazısı yayınlamayan HaberTürk'ün bütün köşe yazarlarını işten çıkardığını yazdı.

Özkök, bugünkü yazısında "Fatih Altaylı'dan sonra Serdar Turgut, Nihal Bengisu Karaca, Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün de yazılarına son verildiğini" belirtti. Özkök, Oray Eğin ve Nagehan Alçı'nın ise siyaset dışı konularda yazacağını belirtti.

Özkök, şunları kaydetti:

“Türkiye medya sektöründen gelen son haberler doğruysa (…) HaberTürk bütün köşe yazarlarını işten çıkarıyormuş.

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Fatih Altaylı'dan sonra Serdar Turgut'un işine son verildi. (Bence Serdar'a en büyük iyilik. Bu sayede belki mizaha dönecek)

Bana gelen bilgiler doğruysa Nihal Bengisu Karaca, Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün yazılarına da son verilmiş.

Oray Eğin artık bir gusto ve hayat yazarı olacakmış. (Bakın işte buna da sevindim. Çünkü o konularda en beğendiğim yazardır diyebilirim) Nagehan Alçı'dan da siyaset dışı konularda gazetecilik yapması istenmiş. (Eminim Nagehan bunu çok iyi yapar.)”