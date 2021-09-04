O imam hatipten 4 öğrenci Manchester, Leeds ve Aalto Üniversitelerine geçti

2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürecekleri üniversiteler belli olurken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısı dikkatlerden kaçmadı.

2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, 138 öğrenciden 47'si mühendislik tercihinde bulundu.

Okulun dört öğrencisi Manchester, Leeds ve Aalto Üniversitelerine giriş hakkı kazandı.

Bu yıl Liselere Geçiş Sınavında (LGS) en başarılı öğrencileri alan ve 0,67 taban puanıyla kayıtlarını kapatan Kartal'da öğrencilerin tercih ettiği ilkokul İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) oldu.

Onu Boğaziçi, Koç ve İstanbul Üniversiteleri izledi. Gençlerin tercihi yine sırasıyla mühendislik, tıp, hukuk, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık, uluslararası ilişkiler, psikoloji, işletme, ekonomi bölümlerinden yana oldu.

Çin Dili ve Edebiyatı ile Rus Dili ve Edebiyatı bölümlerine bile öğrenci gönderen okulda yalnızca bir öğrenci 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi.

Bu yıl yapılan YKS sınavında Kartal'dan iki öğrenci ilk 10'a girmişti.

Dokuz öğrenci ilk 100'de, 28 öğrenci ilk 500'de, 39 öğrenci de ilk 1000'de yer almıştı.

Bu isimlerden Türkiye yedincisi olan Necip Fazıl Elmas, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü tam burslu olarak kazandı.

Türkiye derecesi yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop da tercihte bulunan başarılı öğrenciler arasında yer aldı.

Eşit Ağırlık puan türünde 27. olan Şentop, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etti.

Kartal'dan üniversite sınavında Sözel 7.'si olan Necip Fazıl Elmas ise Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tam burslu olarak kazandı.

Vakıf ve devlet üniversiteleri arasında en seçkin olanlara öğrencilerini gönderen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl dört öğrenci de yurtdışındaki üniversitelerde okumaya hak kazandı.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) üzerinden üniversitelere yerleşen iki öğrenci Manchester Üniversitesinin Kimya Bölümü'ne girdi.

Bir öğrenci de yine İngiltere'de bulunan Leeds'te mühendislik okumaya hak kazandı, bir genç ise Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Aalto Üniversitesinde eğitim almak üzere tercihte bulundu.