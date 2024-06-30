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Yaşam O ilimizi haziran ayında fırtına vurdu
Yaşam

O ilimizi haziran ayında fırtına vurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-30 19:30:00 -

Elazığ'da etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Elazığ’da kuvvetli rüzgar ve fırtına kısa süreli etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Elazığ’da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi.

Fırtına nedeniyle toz bulutları oluşan kentte, vatandaşlar zor durumda kaldı. Ara ara yağmurunda etkili olduğu Elazığ’da bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağmur ve fırtınanın geçmesini bekledi.

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