O ilimizi haziran ayında fırtına vurdu
Elazığ'da etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Elazığ’da kuvvetli rüzgar ve fırtına kısa süreli etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Elazığ’da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Kentte ara ara önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi.
Fırtına nedeniyle toz bulutları oluşan kentte, vatandaşlar zor durumda kaldı. Ara ara yağmurunda etkili olduğu Elazığ’da bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağmur ve fırtınanın geçmesini bekledi.