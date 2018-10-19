O ilimize yapıyor! Türkiye'deki en büyük yatırım bugün başlıyor

Erdoğan ve Aliyev, yaklaşık 6.5 milyar dolara mal olan dev yatırımı bugün birlikte İzmir Aliağa’da açacak. Açılışa iki Cumhurbaşkanının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı bürokrat, yetkili ve sektör temsilcisi katılacak.

Jet yakıtının tamamı

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın 6.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği STAR Rafineri, bugüne kadar Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına karşılayacak olan STAR Rafineri, aynı zamanda Türkiye’nin ilk Stratejik Teşvik Belgesi alan şirketi de oldu. 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan STAR Rafineri, yılda 4.8 milyon ton dizel ve 1.6 milyon ton naftanın yanı sıra cari açığa önemli etki yapan jet yakıtı ve LPG’nin üretimini de gerçekleştirecek. 7 yılda tamamlanan rafineri, Türkiye’nin ithalat oranını dizelde yüzde 40, LPG’de ise yüzde 70’lere düşürecek. STAR Rafineri, Türkiye’nin jet yakıtı ihtiyacının ise tamamını karşılayacak.

2 bin 860 dönüme yayılan 3 iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir Organize Sanayi Bölgesi ile aynı büyüklüğe sahip olan tesiste, bin 100 kişi istihdam edilecek. 63 tankıyla yaklaşık 1 milyon 640 bin metreküp depolama kapasitesine sahip rafineri, petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar civarında ekonomiye katkı sağlayacak.

İlk stratejik yatırım teşviki

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada da rafinerinin bugün Erdoğan ve Aliyev ile birlikte açılacağı ifade edildi. Açıklamada, “Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonlarından biridir. Rafineri, ülkemizdeki ilk ‘Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip proje olma özelliğini de taşımaktadır” denildi.