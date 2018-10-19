0553 313 94 23

O ilimize yapıyor! Türkiye'deki en büyük yatırım bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işlenmiş petrol ihtiyacının yüzde 25’ini karşılama kapasitesine sahip, 6.5 milyar dolarlık maliyetiyle özel sektörün en büyük yatırımlarından biri olan ‘STAR Rafineri’yi bugün açacak. Açılışa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katılması beklenirken rafinerinin ithalat oranını dizelde yüzde 40’lara, LPG’de ise yüzde 70’lere düşürerek dış ticaret açığını 1.5 milyar dolar azaltması hedefleniyor.

19 Ekim 2018 Cuma 06:28
O ilimize yapıyor! Türkiye'deki en büyük yatırım bugün başlıyor

Erdoğan ve Aliyev, yaklaşık 6.5 milyar dolara mal olan dev yatırımı bugün birlikte İzmir Aliağa’da açacak. Açılışa iki Cumhurbaşkanının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı bürokrat, yetkili ve sektör temsilcisi katılacak.

Jet yakıtının tamamı

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın 6.5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği STAR Rafineri, bugüne kadar Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına karşılayacak olan STAR Rafineri, aynı zamanda Türkiye’nin ilk Stratejik Teşvik Belgesi alan şirketi de oldu. 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan STAR Rafineri, yılda 4.8 milyon ton dizel ve 1.6 milyon ton naftanın yanı sıra cari açığa önemli etki yapan jet yakıtı ve LPG’nin üretimini de gerçekleştirecek. 7 yılda tamamlanan rafineri, Türkiye’nin ithalat oranını dizelde yüzde 40, LPG’de ise yüzde 70’lere düşürecek. STAR Rafineri, Türkiye’nin jet yakıtı ihtiyacının ise tamamını karşılayacak.

2 bin 860 dönüme yayılan 3 iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir Organize Sanayi Bölgesi ile aynı büyüklüğe sahip olan tesiste, bin 100 kişi istihdam edilecek. 63 tankıyla yaklaşık 1 milyon 640 bin metreküp depolama kapasitesine sahip rafineri, petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar civarında ekonomiye katkı sağlayacak.

İlk stratejik yatırım teşviki

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada da rafinerinin bugün Erdoğan ve Aliyev ile birlikte açılacağı ifade edildi. Açıklamada, “Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonlarından biridir. Rafineri, ülkemizdeki ilk ‘Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip proje olma özelliğini de taşımaktadır” denildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 06:28
  1. İzmir
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den yaptırım çağrısı! 4 ay zamanı var
    1. ABD'den yaptırım çağrısı! 4 ay zamanı..
    2. 'Aydınlı cinci hoca' tutuklandı
    3. Şişli'de korku dolu anlar! 'Ürkütücü..
    4. Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden basına..
    5. Enflasyon ile mücadeleye onlar da..
    6. 'Bizi öldürün ama oraya göndermeyin'
    7. Macron duyurdu… Fransa’dan Suudi..
    8. Suudi Arabistan'a darbe üstüne darbe!
    9. O ilimize yapıyor! Türkiye'deki en..
    10. Meclis'e sunuldu! 76 milyarlık tasarruf
    11. Fenerbahçe'nin eski yıldızı tutuklandı
    12. Bitkisel ürünlerle ilgili flaş..
    13. Kare kare rüşvet... Bu fotoğraflar..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi…..
    15. Tarlada 3,60 lira, markette 16,90 lira!
    16. Gonzalo Higuain'den eski kulübüne sert..
    17. Hıncal Uluç'tan Milli Takım yorumu:..
    18. Fenerbahçe'ye golcü oyuncusu..
    19. Galatasaray'a dev stoper! Wilfried..
    20. Sultanbeyli Belediyespor'da Besim..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor