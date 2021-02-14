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Aktüel O ilimizde yüz yüze eğitime kar engeli
Aktüel

O ilimizde yüz yüze eğitime kar engeli

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle yüz yüze verilen eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 16:02:00 -
O ilimizde yüz yüze eğitime kar engeli

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç tarafından yapılan bilgilendirmede, "İlçemiz genelinde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan yüz yüze eğitime başlanacak okul ve sınıflar için, 15 Şubat Pazartesi ve Salı günleri eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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