O ilimizde korkutan deprem
Iğdır ve çevresinde 4.6 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Iğdır ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre depremin şiddetinin 4.6 olduğu bildirildi.
Iğdır ve çevresinde 4.6 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Iğdır ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre depremin şiddetinin 4.6 olduğu bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23