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Aktüel O ilimizde korkutan deprem
Aktüel

O ilimizde korkutan deprem

Iğdır ve çevresinde 4.6 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 14:50:00 -
O ilimizde korkutan deprem

Iğdır ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre depremin şiddetinin 4.6 olduğu bildirildi.

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