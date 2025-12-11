  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cemaat duvarlara bakınca fark etti! Almanya’da Türk Camisine Siyonist saldırı

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Güllü’nün kızının ve arkadaşının kaçış görüntüleri kameralara böyle yakalandı

Suriye'de putlar yıkılıyor! Rejim Kalıntılarına Protesto

Mansur’un esamesi bile yok! CHP Sözcüsü cevapladı: İmamoğlu aday olamazsa Özel mi olacak?

CHP’deki iç gerilim patlamak üzere! Siyaset yakında çok sert karışacak

İletişim Başkanlığı kitap yayımladı: “İsrail’in gazeteciliğe karşı savaşı”

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

KYK’lı öğrencilerden Peygamberimizin dayısına ziyaret! Yaşarken cennetle müjdelenmişti...

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü
Yerel O ilimizde karla mücadele mücadelesi başladı!
Yerel

O ilimizde karla mücadele mücadelesi başladı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ilimizde karla mücadele mücadelesi başladı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanma riski taşıyan yollar. İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla ulaşıma açık tutuluyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kato, Tuzluca, Lisse Teyra, Kerkül ve Taştepe bölgelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemeye başladı.

 

Yağışının ardından görev yapan ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla kapanan güzergahların ulaşıma açık tutulması için çalışma yürütüyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin sahada hazır beklediğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Dünya

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginlik bir kez daha silahlı çatışmaya döndü. Tayland, Kamboçya ile sınırdaki çatışmaların dördüncü gününü ..
İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
Gündem

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu

Patronun ısrarla uyarmasına rağmen her gün mesai saatinden önce işe gelen ve bu alışkanlığından vazgeçmeyen 22 yaşındaki bir kadın çalışan i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23