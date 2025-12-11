O ilimizde karla mücadele mücadelesi başladı!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanma riski taşıyan yollar. İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla ulaşıma açık tutuluyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kato, Tuzluca, Lisse Teyra, Kerkül ve Taştepe bölgelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemeye başladı.
Yağışının ardından görev yapan ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla kapanan güzergahların ulaşıma açık tutulması için çalışma yürütüyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin sahada hazır beklediğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.