O ilimizde kar yolları kapattı! 283 yerleşim yerine ulaşım kesildi
Yerel

O ilimizde kar yolları kapattı! 283 yerleşim yerine ulaşım kesildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
O ilimizde kar yolları kapattı! 283 yerleşim yerine ulaşım kesildi

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 ilçede toplam 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Van’da yeniden etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde birçok noktada ulaşımı durdurdu. Bahçesaray’da 71, Başkale’de 2, Çatak’ta 100, Erciş’te 26, Gevaş’ta 1, Gürpınar’da 15, Muradiye’de 17, Özalp’te 47, Saray’da 2 ve Tuşba ilçesinde 2 olmak üzere toplam 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

Çığ ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların bu akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ve kuzey ilçelerinde kuvvetli kar (10-20 cm), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların bu akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis ve Van'ın kuzey ve güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

