O ilimizde hamsinin kilosu 100 TL! Denizi yok ama balık bolluğu var

Karadeniz’de başlayan balık bolluğu, iç kesimlerdeki vatandaşların da yüzünü güldürdü. Çankırı'da yaşanan bolluk sebebiyle Karadeniz hamsisinin kilogramı 100 liraya kadar düştü. Vatandaşlar ise ucuz hamsi için balıkçıların yolunu tuttu. Kentte palamut 250 lira, Karadeniz somonu 400 lira, çinekop 500 liradan alıcı buluyor.

“Denizi olan memleket iyi balık yiyemez”

Çankırı'da balıkçılık yapan Ali Ballı, "Bu balığı tutan adam 100 TL'ye sattığımızı duysun, bize sattırmaz. Aslında burada bir emek var, daha pahalı olması gerekiyor ama biz denize olmayan memlekette herkes balık yiyebilsin, sevsinler diye resmen bedavaya dağıtıyoruz. Balıkları günlük olarak Ankara'dan alıyoruz. Marmara ve Ege bölgesinden çeşitleri takip edip temin ediyoruz. Balığın en iyisini denizi olamayan memleket yer. Denizi olan memleket iyi balık yiyemez. Denizi olan şehirde o denizden çıkan çeşidi bulursun. Biz de ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen çeşitler mevcut. Çankırılılar da bu durumun kıymetini bilmeli. Burada balıkların kılçığına kadar ayıklıyoruz" diye konuştu.

"Fiyatlar oldukça uygun"

Çankırı'da yaşayan Burak Kaya isimli vatandaş ise, "Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti balık, tezgahlarda yerini aldı. Denizi olmayan Çankırı'da balık tüketimi de oldukça yoğun. Yer yer değişkenlik gösterse de fiyatlar oldukça uygun. Çankırı'da genellikle hamsi türü balık tüketilir. Hamsi de bu sene uygun fiyatıyla tezgahta" diye konuştu.