O ilimizde fiyatlar Ruslar için yarıya indirildi

Rusya'da "goryaşiye" tabir edilen indirimli paket turlar piyasaya geri döndü. İzvestiya gazetesi Fethiye'de ya da Mısır, Hurgada'da 5 yıldızlı otellerde 80-85 bin rubleye (1320 dolar) her şey dahil tur bulunabildiğini yazıyor. Marmaris'te 3 yıldızlı bir otelde fiyatlar 52 bin ruble seviyesinde.



Söz konusu turlar daha önce 150 bin ruble gibi fiyatlardan alıcı buluyordu. Gazeteye konuşan sektörel gözlemciler indirimli turların geri dönüşünü kısmi seferberliğe bağladı. Buna göre, 21 Eylülden bu yana tur satışları yüzde 30-50 oranında azalmış durumda.



Tur Acenteleri Alyansı'ndan Alksan Mktrçyan, daha önce haftada 300 kişiyi tatile gönderirken şimdi bu sayının 200'e düştüğünü söyledi. İntrurist yetkilileri de satışların yüzde 40-50 düştüğünü bildiriyor.



Fakat operatörlerin beklentisi bu durumun uzun sürmeyeceği yönünde. Operatörler indirimli turların kısa sürede tükeneceği, sonra da piyasanın normale döneceği kanısında.