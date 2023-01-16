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Gündem O ilimizde bulunan petrol rezervlerini taa 1956 yılında çizmişler! Çizen ülke şaşırtmadı
Gündem

O ilimizde bulunan petrol rezervlerini taa 1956 yılında çizmişler! Çizen ülke şaşırtmadı

1950-1960'larda açılan ve daha sonra kapatılan petrol kuyularıyla ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Adana'da toprak yapısını inceleyen İngilizlerin bölgenin petrol haritasını çıkardığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 20:51:00 -
O ilimizde bulunan petrol rezervlerini taa 1956 yılında çizmişler! Çizen ülke şaşırtmadı

TPAO harekete geçti ve 1950'li 1960'lı yıllarda açılan ve daha sonra kapatılan petrol kuyuları çevresinde çalışmalar gerçekleştirdi. Burada yeniden müjdeli bir haber paylaşılması beklenen bir noktada daha çalışmalar yapılırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Esat Arslan, İngilizlerin bölgede yaptığı petrol araştırmalarını anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre; bölgedeki toprak yapısını inceleyen İngilizlerin bölgenin petrol haritasını çıkardığını söyleyen Arslan, dikkat çeken değerlendirmelere bulundu. 1956 yılında çizildiğini belirttiği haritalarda o noktaları gösterdi. Arslan, Ağzıkara ve Hocalı bölgelerinde 3 tane sondaj yapıldığını ve araştırmalar sonunda burada petrol bulunduğunu ifade etti.

1912 doğumlu Amerikan Lisesi mezunu Mehlika Taşman'ın Mustafa Kemal Atatürk tarafından ABD'ye gönderildiğini belirten Arslan, bölgede inceleme yaptığını söyledi.

Arslan, "Haritada da gösterelim. İngilizce doküman olarak ifade ediyoruz. Burada incelemelerde bulunmuş. Petrolün en önemli tek hücreli terliksiler diye ifade ettiğimiz şeyleri incelemişler burada. Bu hakikatten çok önemli. Hocalı ve Ağzıkara bölgelerinde yaklaşık 3 tane sondaj yapılmış. Bütün petrolün kayaların büyük hava ile teması kesilerek altta kalan bu yapıyı inceleyerek evet burada petrol vardır demişler. Mehlika Taşman denizlerimizde mutlaka var demiş. Bunun da altını çizerek söylemiş. Bunlar petrolün öncüleri. Birçok yayınlar yapmışlar" ifadelerini kullandı.

 

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