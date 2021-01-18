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Aktüel O ilimizde bir köy karantinaya alındı
Aktüel

O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Çanakkale Bayramiç'te bulunan Evciler köyünde son günlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle, köy 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:45:00 -
O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Evciler köyünde son günlerde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Kurul, hastalığın yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyün, bugün saat 12.00'den itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları durdurdu. Köyde her türlü kültürel ve sosyal etkinlikler de 28 Ocak gününe kadar yapılamayacak.

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