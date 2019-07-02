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O ilimizde akrep alarmı! Uzmanlardan korkutan uyarı

Aydın’da hava sıcaklığının artması ile birlikte akrep sokma vakaları da çoğalmaya başladı. Efeler ilçesinde bir akrebin soktuğu bir kız çocuğu, zehrin kısa sürede tüm vücuda yayılması üzerine yoğun bakım servisine kaldırıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:22
O ilimizde akrep alarmı! Uzmanlardan korkutan uyarı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi’nde yaşayan D.S. (9) isimli kız çocuğunu ikamet ettikleri evin avlusunda akşam saatlerinde akrep soktu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan D.S.’ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri akrebin kız çocuğunu aşırı miktarda zehir enjekte ettiğini belirleyince D.S. müşahede altına alındı.

Uzmanlar vatandaşları uyardı

9 Yaşındaki D.S. yoğun bakım servisine kaldırılırken uzmanlar özellikle aşırı sıcaklarda vatandaşların akrep ve yılan sokmalarına karşı dikkatli olmalarını istediler.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:22
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