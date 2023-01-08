O ilimiz az önce zangır zangır sallandı! Allahım sen yardım et
Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 3.7 olarak duyurdu...
Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 3.7 olarak duyurdu... Deprem nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı...
AFAD'dan yapılan açıklamada Aydın Kuşadası'nda 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 19.00'da yaşanan depremin derinliği 7,27 kilometre olarak ölçüldü. Saat 19.00'da yaşanan depremin derinliği 7,27 kilometre olarak ölçüldü.