O ilde ekmeğe 4'üncü zam!

Samsun'da son 6 ayda ekmeğe 3 kez zam yapılmıştı. 23 Kasım 2021’de 230 gram ekmek 2 TL’den satılırken, gramajı 200 grama düşürülüp 2 TL'den satılmaya başlanmıştı.

21 Ocak’ta ekmek fiyatı yüzde 25 artırılmış, 2 TL'den satılan 200 gram ekmek 2,5 TL olmuştu.

Samsun’da ekmek fiyat tarifesine 3'üncü zam ise 26 Nisan'da yapılmıştı. 200 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL’den 3 TL’ye çıkartılmış ve vatandaşlar Ramazan ayında yapılan zamma sert tepki göstermişti.

4'üncü zammı da yaptılar

Ukrayna ile Rusya'nın anlaşmasının ardından dünya genelinde buğday fiyatları düşerken Samsun'da 4'üncü zam yapıldı.

"Zam yapmak kaçınılmaz oldu"

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Asgari ücret, masraflar ve un fiyatları düşünüldüğünde zam yapmak kaçınılmaz oldu" dedi.

"Bu zammın normalde 1,5 ay önce yapılması gerekiyordu"

Zammı savunan Güler, "Bu zammın normalde 1,5 ay önce yapılması gerekiyordu. Biz zammı şu ana kadar yapmamaya çalıştık. Simit fiyatlarında ise bir zam söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Yeni fiyatlar

Güncel fiyat tarifesi ile 200 gram ekmek 4 TL, 1000 gram Karadeniz ekmeği 20 TL, 150 gram lavaş 4 TL ve 170 gram kıyma hamuru 5 TL olarak belirlendi.