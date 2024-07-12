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Yerel O ilde büyük operasyon: 755 bin kök skunk, 704 bin kök kenevir ele geçirildi
Yerel

O ilde büyük operasyon: 755 bin kök skunk, 704 bin kök kenevir ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-07-12 17:41:00 -
O ilde büyük operasyon: 755 bin kök skunk, 704 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 755 bin kök skunk ve 704 bin kök kenevir ele geçirildi. Aynı zamanda olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeler ile bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla dün Kulp kırsalında "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 755 bin kök skunk ve 704 bin kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen skunk ve kenevir imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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