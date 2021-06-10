  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya’da korona aşısı olanlara ‘Dijital aşı sertifikası’ veriliyor
New York'ta İsrail kınandı ve ‘Özgür Filistin’ gösterisi yapıldı
Portekiz İsrail'i gole boğdu
Mescid-i Nebevi İmamı ‘ihmal’ gerekçesiyle görevinden alındı
Gündem O ilde büyük fırtına: Şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu
Gündem

O ilde büyük fırtına: Şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu

Bingöl'de etkili olan fırtına nedeniyle bir atölyenin çatısı uçtu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2021-06-10 02:01:00 -
O ilde büyük fırtına: Şiddetli yağmur ve fırtına çatıları uçurdu

Bingöl'de saat 18:00 sıralarında etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına tekstil kente bulunan işyerinin çatısının uçmasına neden oldu.

Merkeze bağlı sanayi bölgesinde bulunan Tekstil kentte bir tekstil firmasına ait binanın çatısı etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle uçtu. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Fırtınanın etkisi ile uçan çatıların kereste ve saçları mahalle içerisinde cadde ve sokaklara dağıldı.

İş yeri işletmecisi Mümtaz Yetkin şunları söyledi," Korku ve paniğe neden olan afette şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binaların çatılarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Akşam saatlerinde kuvvetli rüzgârın etkisiyle çatılarının uçtuğunu ifade ederek, mağdur olduklarını söyledi. Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses çıktı. Hemen yukarı çıktık rüzgâr çatıyı komple uçurdu." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay