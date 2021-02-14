  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel O il için yoğun kar ve buzlanma uyarısı
Aktüel

O il için yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir'de bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 18:20:00 -
O il için yoğun kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde bu akşam başlaması beklenen kar yağışının yarın akşama kadar aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun (10-25 santimetre) olması öngörülüyor.

Kent merkezinde yarın en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 3, en yüksek sıfırın altında 1, sonraki günler en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 1 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın akşama kadar zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar
Medya

Kadir Topbaş üzerinden skandal haber! Erdoğan’ın sözlerini bakın nasıl çarpıttılar

Independent Türkçe’nin, hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın cenazesi üzerinden AK Parti aleyhinde algı oluşturmaya çalıştığı ..
‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’
Dünya

‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’

The Diplomat dergisi, Rus donanmasının ve askeri yapısının geliştiğini belirterek NATO ülkelerinin endişelenmesi gerektiğini belirtti...
Gökyüzünde ilginç görüntü! Bakanlar gözlerine inanamadı
Gündem

Gökyüzünde ilginç görüntü! Bakanlar gözlerine inanamadı

Sinop’ta boynuzu telefon direğinin tellerine takılan keçi telden aşağı kayarak gökyüzünde süzüldü ve havada asılı kaldı. O anları görenler ş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay