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Dünya O iki ülkenin sınırı değişti!
Dünya

O iki ülkenin sınırı değişti!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 14:22:00 -
O iki ülkenin sınırı değişti!

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı yaklaşık 18 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı yaklaşık 18 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 1-8 Kasım tarihlerinde Tacikistan'ın Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 17,98 kilometresi üzerinde daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresinde tartışma yaşanıyordu. Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu. 14 Eylül 2022'deki en son çatışmada iki taraftan onlarca kişi hayatını kaybetti.

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan sınır anlaşmazlığını çözmek için oluşturulan çalışma grubu, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının 145 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.
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