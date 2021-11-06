O ifadeler sonrası Kılıçdaroğlu, 'Elimde dosyası var' diyen Kırrıkkanat'tan ikinci aferini aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet gazetesinde köşe karalayan Mine G. Kırıkkanat arasında yaşananlar dikkatler kaçmıyor.

Daha önce yaptığı "Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size, benim başım derde girer. Başım yansın istemem. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var." açıklamasıyla siyaset gündemini alt üst eden Kırıkkanat, iki defa üst üste CHP liderine aferin verdi.

Geride bıraktığımız günlerde katıldığı bir yayında Mine Kırıkkanat, TBMM'de oylamaya sunulan Suriye-Irak tezkeresine HDP ile birlikte 'hayır' oyunu kullanan CHP'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kırıkkanat orada yaptığı açıklamasında “Nihayet Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından duymak istediklerimi duyuyorum. CHP’nin tezkereye ‘hayır’ demesi son zamanlardaki en büyük sevincim. Nihayet doğru çizgideler ve kendi seçmeninin ne istediğini anlamış gibi davranıyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin terörle mücadeleye karşı ‘hayır’ oyu vermesinden dolayı yaşadığı ‘sevinci’ adeta kelimelere sığdıramayan Kırıkkanat, konuşmasının devamında, CHP’ye adeta aba altından sopa gösterir gibi şunları söylemişti: Tabi bu, kendilerine yönelik eleştirilerimi bir tarafa koyup dikkatle bakmadığım anlamına gelmiyor.

İkinci aferin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul mektubunu büyükelçi krizinin hemen ardından göndermesi dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi kepazeliğine sahip çıkan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından "aferin" dedi.