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Ekonomi O iddia gündemi sarstı! Merkez Bankası bunu yapacak! Bu gerçekten olur mu
Ekonomi

O iddia gündemi sarstı! Merkez Bankası bunu yapacak! Bu gerçekten olur mu

Yeniakit Publisher
2023-09-16 12:21:00 -
O iddia gündemi sarstı! Merkez Bankası bunu yapacak! Bu gerçekten olur mu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30’a çekileceğini tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30’a çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans’ın, 21 Eylül Perşembe günü düzenlenecek MB’nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50’yle yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 35’le 45 arasında yer aldı.
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Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 36 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50’dan yüzde 25’e yükseltilmişti.

 

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