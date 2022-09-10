  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siz bu kafayla zor NATO'ya girersiniz! Türkiye'nin talebine ret cevabı

İmamoğlu buna hak verdi! 'Şoförler sabote etmek için kaza yapıyorlar'

Metrobüs kazasının nedeni ortaya çıktı

Son dakika! Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması

Metrobüs faciası yaşanırken bakın neredeymiş! İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi

'Şakkadanak' Necmettin Batırel net konuştu! Destan yazıyoruz içimizdeki zangoçlar 'ülke batıyor' diye haykırıyor

Rus devinden çarpıcı Türkiye mesajı: Boşluğu Türkler dolduruyor

Kararsız seçmen tarafını seçti! Birilerini perişan edecek anket

İslam Memiş ‘şüphe uyandırıyor’ diyerek uyardı: Gram altın ve dolar tahmini yaptı! 20 gün sonra...

Selçuk Bayraktar o iddialara yanıt verdi! İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır
Gündem O iddia Eminönü'nü savaş alanına çevirdi! Duyan, uçar tekmeyle koştu
Gündem

O iddia Eminönü'nü savaş alanına çevirdi! Duyan, uçar tekmeyle koştu

İstanbul Eminönü’nde yolda yürüyen iki genç kadını takip ederek taciz ettiği iddia edilen kişiyi esnaf yakaladı. Esnafın yere yatırdığı adama kadınlar yerde tekmeler atarken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:13:00 -
O iddia Eminönü'nü savaş alanına çevirdi! Duyan, uçar tekmeyle koştu

İstanbul Eminönü’nde yolda yürüyen iki genç kadını takip ederek taciz ettiği iddia edilen kişiyi esnaf yakaladı. Esnafın yere yatırdığı adama kadınlar yerde tekmeler atarken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Eminönü Tahtakale'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, iki genç kadın yolda yürürken bir kişi peşlerine takıldı. Şüpheli kişi, bir süre sonra genç kadınlara tacizde bulundu.

Duruma tepki gösteren kadınlar bağırmaya başladı. Bağrışmaları duyan esnaf olaya müdahale ederek şüpheli kişiyi etkisiz hale getirip yere yatırdı. Esnafın polise teslim etmek için yerde tuttuğu sırada, kadınlar ise tacizciye tekme attı. Kadınlar kendilerini durdurmak isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Şüpheli yerden kalkmak isteyince de bu sefer esnaf tarafından darp edildi.

Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, genç kızları taciz eden şahsın “Ben inşaatın olduğu yere gidiyordum. Böyle olmaz, bırakın ayağa kalkayım” dediği görüldü. Esnaf da, “Burada inşaat mı var?” diyerek cevap verdi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23