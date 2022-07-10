O hekimlere tarihi ayar! 1-2 yıl kendilerine gelemezler artık

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, koronavirüs sürecinde ekranlara çıkıp türlü zırvalığı "bilimsel" diye millete yedirmeye çalışan hekimlere ayarın kralını verdi. Altınok, siyasetten ilahiyata insanların hayatlarına burunlarını sokan sözde doktorlara ateş püskürdüğü yazısında şunları kaydetti:

"Dede, nine yaşında hekimler ama bugüne kadar meslekleriyle gündeme gelmiş değiller.

Pandemi aradıkları fırsatı ayaklarına getirdi.

Ekranlara çıkıp tepki çekecek, insanı gerecek, korkutacak zırvalıkları "bilimsel" diye millete yedirmeye çalıştılar. Korona virüsün saatlerde havada asılı kaldığı, yüzeylerden günlerce gitmediği türünden tarihe geçen iddiaları "tıp böyle diyor" diyerek yaydılar.

Bir gün söylediklerini ertesi gün inkar ettiler.

Özür dilemek şöyle dursun, dönüp arkalarına bile bakmadılar.

Sonunda mesleklerini ayaklar altına almak uğruna sosyal medya meşhuru olmayı başardılar.

Ne onur ama!

Salgın döneminde Twitter'dan hastalarını "Sakın elimize düşme diye" tehdit eden, saç stilinden sahte sırıtışlarına, bakışsız gözlerinden tiz tonlamalarına kadar bir örnek sevimsizler şimdi Twitter kanaat önderi.

Geçenlerde biri 2023'te sandıktan istediği sonuç çıkmazsa "aktif yaşamı bırakacağını" ilan ediyordu.

Bitkisel hayatta emekli olmayı mı planlıyor anlayamadık ama sinir küpü haline, gizleyemediği nefretine bakılırsa zaten yaşadığı söylenemez.

Bir diğer ise dün Kurban Bayramı'nı kutlayan insanların neşesinden huzursuz olmuş olacak ki, "seküler fetvalar" yayınlıyordu:

"Kurban kesmenin dinimizde yeri yokmuş" falan...

"İşine bak" diyeceğiz de artık işleri bu...

Siyasetten ilahiyata insanların hayatlarına burunlarını sokmak.

Pandemide aklını, mantığını, iradesini bunlara endeksleyenler düşünsün artık...

Neyse Korona bitti gitti.

Ne kadar tırmalasalar da eski günlere dönmek için toplumsal rıza üretemezler.

Dilerim geride bıraktığı tortu da hayatımızın her alanından azalarak silinir."