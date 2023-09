O hahamdan bomba Erdoğan itirafları! Ha bu da birilerine kapak olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta kabul ettiği Haham Marc Schneier, "Cumhurbaşkanı ile görüşmeye davet almak şu an New York’taki en çok istenen bilet gibi. Bence bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir saygı gösterisiydi" dedi.